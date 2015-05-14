اعتراض مردم ژاپن به لایحه حضور ارتش در جنگهای خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، بیش از ۵۰۰ معترض ژاپنی در مخالفت با لوایح امنیتی که قرار است در آینده نزدیک به تصویب پارلمان ژاپن برسد در مقابل دفتر «شینزو آبه» نخست وزیر این کشور تجمع کردند.

این بسته دفاعی که شامل یک لایحه دائمی جدید و اصلاحیه ده قانون فعلی است به نیروهای دفاع ملی ژاپن اختیارات بیشتری می دهد که شامل لغو محدودیت های جغرافیایی برای اجرای عملیات های نظامی است و در شرایطی ویژه به ارتش ژاپن این امکان را می دهد که برای نخستین بار از زمان پایان جنگ جهانی دوم برای دفاع از همپمانان خود در جنگ های خارجی مشارکت کند.

این لایحه زمینه را برای نقش آفرینی هر چه بیشتر توکیو در مناسبات خود با واشنگتن -به ویژه در مقابله با قدرت روز افزون چین- آماده می کند.

اما مخالفان از به خطر افتادن جان نسل امروز ژاپن در صورت بروز هر گونه جنگ خارجی بیمناک هستند و برخی دولت شینزو آبه را متهم به نادیده گرفتن قانون اساسی کشور می کنند.

این لوایح که به تایید کابینه دولت رسیده است در تابستان به پارلمان ارائه شده و به احتمال زیاد تصویب خواهند شد چراکه حزب لیبرال دموکرات شینزو آبه در ائتلاف با حزب «کمیتو»، اکثر کرسی های پارلمانی ژاپن را در اختیار دارد.