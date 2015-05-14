فردا روز باشکوهی برای فوتبال است/ بازیکنان ما قلب بزرگ قرمز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری این تیم قبل از دیدار مقابل استقلال تهران با بیان این مطلب اظهار داشت: فردا یک بازی بسیار حساس بین دو تیم برگزار خواهد شد. شاید از لحاظ جدولی حساسیتی نداشته باشد، اما می‌تواند روز باشکوهی را برای فوتبال ایران رقم بزند.

وی تاکید کرد: همیشه بازی دو تیم استقلال و پرسپولیس باعث غرور فوتبال ایران است و یکی از دربی‌هایی است که تماشاگران زیادی را به ورزشگاه می کشاند.

ایوانکوویچ در ادامه خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه فشار زیادی بر روی بازیکنان نیست این دیدار می تواند بسیار جذاب و دیدنی باشد.

سرمربی پرسپولیس اضافه کرد: فردا هر دو تیم به دنبال کسب سه امتیاز هستند و می دانم که حریف ما نیز تنها به پیروزی فکر می کند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه هر دو تیم در بازی قبل خود شکست خورده اند، تنها به یک چیز فکر می‌کنند و آن هم سه امتیاز دیدار است. پس بنابراین باید تلاش کنیم تا بتوانیم این بازی را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

برانکو گفت: من چند روز در یکی از اردوهای با امیر قلعه نویی بودم. پس از آن تمام داشته هایم را تقدیم آقای قلعه نویی کردم و به نظرم کار مهمی انجام ندادم. ما هر دو یک هدف مشترک داشتیم و آن هم موفقیت تیم ملی بود. بعد از آن وقتی من رفتم بسیاری از بازیکنان دوره من بازی های خوبی برای تیم ملی انجام دادند. بازیکنان بزرگی مثل علی دایی، یحیی گل محمدی و سهراب بختیاری زاده توانستند برای فوتبال ایران موفقیت کسب کنند.

وی در ادامه صحبت هایش تصریح کرد: متاسفانه برای بازی فردا مهرداد کفشگری را که مهره مهمی برای ما محسوب می شد و از اهمیت زیادی برای ما برخوردار بود را از دست دادیم و معلوم نیست برای دو مسابقه اخیر چه می شود. توجیهی نداریم و ما ۱۱ پرسپولیسی را در زمین به میدان می فرستیم.

ایوانکوویچ در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به نتایج اخیر استقلال بازیکنان جوان پرسپولیس این تیم را دست کم نمی‌گیرند؟، گفت: شاید بعضی از بازیکنان ما جوان و بی تجربه باشند، اما قلب قرمز بزرگی دارند که با جنگندگی و قلب دلیری که دارند برای بازی فردا به میدان می‌روند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص غیبت مسعود همامی افزود: ما فقط می خواستیم یک فرصتی به مرتضی قدیمی‌پور، دروازه بان سوم بدهیم تا او روی نیمکت قرار بگیرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه قلعه نویی اظهار داشته اگر نوری را در بازی فردا از کار بیاندازند موفق می شوند، اظهار کرد: دست قلعه‌نویی درد نکند که به این میزان به تیمش اعتماد دارد. البته ما هم می دانیم که چگونه بازی کنیم. بازیکنان من، بازیکنان بسیار خوبی هستند. آنها در طول فصل چهار مربی عوض کرده اند و به سرعت باید خود را با آن چیزی که مربی جدید می خواهد، تطبیق بدهند. پرسپولیس بازیکنان خیلی خوبی دارد.

ایوانکوویچ در خصوص انتخاب تورج حق وردی به عنوان داور دربی اضافه کرد: من به عنوان مربی به مسائل داوری نمی‌پردازم و کاملا به آنها اعتماد دارم. به هیچ وجه، هیچ داوری مقابل هواداران آبرویش را بازیچه قرار نمی دهد و به بهترین نحو قضاوت می کند. البته داور هم ممکن است اشتباه کند، اما بدون هیچ قصد و غرضی.

وی در پایان گفت: من پنج سال در فوتبال ایران بودم و روزهای خوبی را پشت سر گذاشتم و امیدوارم باز هم در کنار ایران و ایرانی ها باشم.