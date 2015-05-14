قم در سالروز شهادت امام موسی کاظم(ع) سیاهپوش شد

به گزارش خبرنگار مهر، بیستم و پنجم رجب سالروز شهادت امامی است که شهر قم از برکت حضور فرزندانش نور و روشنایی یافته است.

کوچه‌ها و خیابان‌های شهر قم در سالروز شهادت امام موسی کاظم(ع) سیاه پوش شده و شیعیان و محبان اهل بیت(ع) در عزای این فرزند پیامبر(ص) به عزا نشسته‌اند.

عزاداری در حرم حضرت معصومه(س) از روز گذشته با حضور عاشقان اهل بیت پیامبر(ص) از سراسر ایران آغاز شده و دسته‌های عزاداری دیروز و دیشب و از صبح امروز در کوی و برزن نوای ماتم سر داده‌اند.

دسته عزاداری خدام حرم حضرت معصومه(س) یکی از این دست‌ه‌هایی است که صبح پنج‌شنبه از مسجد امام حسن عسگری(ع) به سوی حرم کریمه اهل بیت(س) آمده و مردم هم در این مسیر با خدام فاطمه معصومه(س) همراه شدند.

قم یکی از شهرهایی است که بیشترین تعداد از امام‌زادگان را که از نسل موسی کاظم(ع) در خود جای داده که این روزها این امامزادگان هم به مکانی برای عزاداری مردم قم برای امام هفتم شیعیان تبدیل شده‌اند.

در بیوت مراجع عظام تقلید نیز امروز مراسم عزا برپا بود و سخنرانان و مداحان اهل بیت(ع) در غم شهادت هفتمین امام شیعیان نوحه سرایی کردند.