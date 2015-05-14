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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۰۹

ظهر امروز/

وزیر کشور به مشهد مقدس سفر کرد

وزیر کشور به مشهد مقدس سفر کرد

مشهد – وزیر کشور ظهر پنجشنبه در سفر به استان خراسان رضوی در فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد مقدس مورد استقبال مقامات استانی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الرضا رحمانی فضلی که به منظور زیارت بارگاه ملکوتی حضرت رضا (ع) ظهر امروز وارد مشهد مقدس شد مورد استقبال استاندار خراسان رضوی و معاونان وی قرار گرفت.

استاندار خراسان رضوی در نشستی که در محل تالار تشریفات فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد گزارشی از آخرین وضعیت استان در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی به طور مختصر به وزیر کشور ارایه کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر کشور در سفر ۱۰ روزه خود در روز های پایانی سال گذشته به مشهد مقدس ضمن بازدید از پروژه احداث خط دوم قطار شهری مشهد و ایستگاه های در حال ساخت آن و سرکشی از پایگاههای امداد و نجات جاده ای، دومین مرکز مجهز ترافیک هوشمند شرق کشور در نیشابور را افتتاح کرد.

کد مطلب 2580836

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