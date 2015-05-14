سجاد نیک پرست طلای پرتاب نیزه را بر گردن آویخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، در ادامه رقابتهای دو و میدانی قهرمانی جهان در اینچئون محل برگزاری رقابتها، یک مدال طلای دیگر در کارنامه کاروان ایران ثبت شد.

سجاد نیک پرست در رشته پرتاب نیزه کلاس F۱۲ موفق شد با ثبت پرتاب ۵۹/۶۹ متر به مقام قهرمانی برسد و پانزدهمین مدال طلای کاروان بعثت در مسابقات جهانی را به نام خود اختصاص دهد.

همچنین سید عرفان حسینی با ثبت رکورد ۵۶/۴۱ متر به مقام دوم و مدال نقره دست یافت. نماینده چین تایپه به مدال برنز دست یافت.

گفتنی است سجاد نیک پرست قهرمان جهان در سال ۲۰۱۱ و دارنده مدال نقره پارالمپیک لندن و عرفان حسینی دارنده مدال طلای بازیهای پاراآسیایی اینچئون و گوانگجو است.

آریان لطفی در ماده پرتاب دیسک کلاس F ۱۲ با ثبت رکورد ۳۲ متر و ۲۳ سانتی متر پنجم شد.