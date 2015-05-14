  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۰۱

مسابقات نابینایان و کم بینایان قهرمانی جهان -کره جنوبی؛

سجاد نیک پرست طلای پرتاب نیزه را بر گردن آویخت

سجاد نیک پرست طلای پرتاب نیزه را بر گردن آویخت

سجادنیک پرست در رقابتهای پرتاب نیزه عنوان قهرمانی و مدال طلا را به خود اختصاص داد. عرفان حسینی نیز مدال نقره این رشته در پنجمین دوره بازیهای جهانی را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون نابینایان و کم بینایان، در ادامه رقابتهای دو و میدانی قهرمانی جهان در اینچئون محل برگزاری رقابتها، یک مدال طلای دیگر در کارنامه کاروان ایران ثبت شد.

سجاد نیک پرست در رشته پرتاب نیزه کلاس F۱۲ موفق شد با ثبت پرتاب ۵۹/۶۹ متر به مقام قهرمانی برسد و پانزدهمین مدال طلای کاروان بعثت در مسابقات جهانی را به نام خود اختصاص دهد.

همچنین سید عرفان حسینی با ثبت رکورد ۵۶/۴۱ متر به مقام دوم و مدال نقره دست یافت. نماینده چین تایپه به مدال برنز دست یافت.

گفتنی است سجاد نیک پرست قهرمان جهان در سال ۲۰۱۱ و دارنده مدال نقره پارالمپیک لندن و عرفان حسینی دارنده مدال طلای بازیهای پاراآسیایی اینچئون و گوانگجو است.

 آریان لطفی در ماده پرتاب دیسک کلاس F ۱۲ با ثبت رکورد ۳۲ متر و ۲۳ سانتی متر پنجم شد.

کد مطلب 2580848

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها