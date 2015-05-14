به گزارش خبرگزاری مهر، براد فریدل که روز دوشنبه ۴۴ ساله می شود در سال ۲۰۱۱ از آستون ویلا به تاتنهام پیوست و از آن زمان تا به حال ۵۰ بار با پیراهن این تیم به میدان رفته است.

فریدل برای باشگاه‎های لیورپول و بلکبرن هم به میدان رفته است و رکورد ۳۱۰ حضور ثابت در هشت سال را در اختیار دارد.

بر پایه گزارش ساکرنت، فریدل ۸۲ بازی ملی برای آمریکا انجام داده و در سه جام جهانی شرکت کرده است. وی به تیم بلکبرن کمک کرد تا در سال ۲۰۰۲ به عنوان قهرمانی جام اتحادیه دست پیدا کند.

براد فریدل در خصوص کناره‌گیری از دنیای فوتبال گفت: واقعا به آنچه در دوران بازیگری‎ام به دست آورده‎ام می‎بالم. وقتی کارم را آغاز کردم فکر نمی‌کردم سفرم اینقدر به طول بیانجامد. من ۲۳ فصل است که در حال بازی هستم و در این مدت برای باشگاه‎های فوق العاده‌ای به میدان رفته‎ام.

وی افزود: چیزی که خیلی دلم برای آن تنگ می‌شود ملاقات هر روزه با کادر فنی و بازیکنان است. فکر می کنم چهل و چهارمین سالگرد تولدم زمان خوبی برای کناره‎گیری از فوتبال باشد.