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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۰۶

تهدید آثار تاریخی شهر تدمر سوریه از سوی داعش

تهدید آثار تاریخی شهر تدمر سوریه از سوی داعش

شهر تاریخی تدمر در استان حمص سوریه طی چند ساعت اخیر در معرض تهدید حضور تروریستهای داعش قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، حومه شهر تاریخی تدمر در استان حمص در مرکز سوریه امروز شاهد درگیریهای گسترده میان ارتش و تروریستهای داعش است.

 دیده بان حقوق بشر در سوریه در این خصوص به فرانس پرس اعلام کرد که این شهر در آستانه تخریب توسط تروریستهای داعش قرار دارد.

بر اساس اظهارات وی تروریستهای داعش در فاصله دو کیلومتری این شهر قرار دارند.

حدود ۱۸۰۰ خانواده طی ساعات گذشته در این شهر آواره شدند.

تروریستهای داعش همچنین شب گذشته توانستند به شهرک السخنه در نزدیکی تدمر سیطره پیدا کنند.

کد مطلب 2580859

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