همایش «ارتباطات و بازار کار» با حضور وزیر کار برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن علمی ارتباطات دانشگاه تهران در نظر دارد به مناسبت روزجهانی ارتباطات همایشی را با عنوان «ارتباطات و بازار کار» برگزار کرده و با حضور اساتید و صاحبنظران در مورد جایگاه دانشجویان ارتباطات در فضای کار کشور به بحث و گفتگو بپردازد.

در این همایش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری، سعیدرضا عاملی استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران به سخنرانی خواهند پرداخت.

این همایش که در آن جمعی از دانشجویان ارتباطات و کارشناسان این حوزه نیز حضور دارند، دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ماه از ساعت ۱۶ در تالار ابن خلدون دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار می شود. این دانشکده در بزرگراه جلال آل احمد، نبش بیمارستان شریعتی قرار دارد.