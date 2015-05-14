به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی روز پنجشنبه در نخستین هم اندیشی استعدادهای برتر و ممتازین حوزه‌های علمیه که در سالن همایش های مدرسه علمیه دارالشفاء برگزار شد، با اشاره به اینکه خداوند انسان‌ها را یکسان نیافریده، اظهار کرد: وجود استعدادهای مختلف در یک جامعه زمینه پیشرفت آن جامعه ایجاد می شود.

وی ادامه داد: اگر یک جامعه دارای استعداد متوازن و یکسان باشد آن جامعه در حالت سکون می ماند و پیشرفت نمی کند.

این مرجع تقلید شیعیان افزود: انسان ها دارای ظرفیت های مختلفی هستند که هر کدام می توانند در راستای رفع نیازهای جامعه گام بردارند.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه نخبه شناسی در حوزه های علمیه اقدام بسیار مناسبی است، تصریح کرد: نخبه شناسی سبب می شود تا از استعدادهای طلاب در راستای پیشرفت حوزه علمیه بهره گیری مناسبی شود.

استاد سطوح خارج حوزه علمیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه پس از این که استعداد طلاب شناسایی شد نمی توان برای هر کدام برنامه یکسانی گذاشت، ابراز کرد: چون هر طلبه نخبه ای دارای یک استعداد خاصی است، باید بر اساس استعدادش برنامه ریزی کرد.

این مرجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه شناسایی نخبگان حوزوی اقدام نهایی نیست، اظهار کرد: باید مرکز علمی نخبگان حوزه از ظرفیت های طلاب نخبه به خوبی بهره بگیرد.