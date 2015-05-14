توسعه در گروه بهره گیری از ایده های نخبگان محقق می شود

حسین کاوه در حاشیه همایش برگزاری تدبیر در توسعه استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه منطقه در گروه بهره گیری از نخبگان محقق می شود، اظهار داشت: استفاده از نظرات کارشناسی شده نخبگان می تواند روند رو به جلویی را برای استان چهارمحال و بختیاری رقم بزند.

وی یاداور شد: چهارمحال و بختیاری هم اکنون یکی از استان پر ظرفیت استان است که ضرورت دارد از ظرفیت های این استان بیشترین بهره گرفته شود.

وی عنوان کرد: برگزاری همایش نقق مهمی در توسعه و پیشرفت استان دارد.

رئیس شورای اسلامی فرخ شهر با اشاره به برگزاری همایش روز فرخ شهر در بخش فرخ شهر، عنوان کرد: این همایش نیز یکی از همایش هایی بود که در راستای شناسای ظرفیت های بخش فرخ شهر برگزار شد و نقش قابل توجهی شتاب گرفتن توسعه فرخ شهر دارد.

کاوه تصریح کرد: کارشناسان و جوانان توانمندی وجود دارد که باید در اتاق های فکر از نظرات کارشناسی شده آنها بهره گرفت و ایده های آنها را جامعه عمل داد.