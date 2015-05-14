تست آمادگی جسمانی آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازروابط عمومی ورزش و جوانان استان، عبدالرحمن قاسمی از همکاری اداره کل ورزش و جوانان استان در برگزاری تست آمادگی جسمانی شرکت کنندگان آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی استان خبر داد.

مدیر کل ورزش و جوانان استان افزود: با همکاری استانداری چهارمحال وبختیاری، سازمان آتش نشانی و اداره کل ورزش و جوانان استان تست آمادگی جسمانی شرکت کنندگان آزمون استخدامی آتش نشانی استان برگزار شد.

وی بیان داشت: این آزمون عملی با حضور ۲۱۷ شرکت کننده در پایگاه قهرمانی مجموعه ورزشی تختی شهرکرد برگزار و شرکت کنندگان باهم به رقابت سالم پرداختند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان بیان کرد: تست آمادگی جسمانی آزمون استخدامی سازمان آتش نشانی در دوی ۴۵ سرعت متر، دوی ۴*۹ متر، پرش جفت، دراز و نشست، حمل خاموش کننده های دستی و لوله ایی نوارهای، حمل نردبان، دوی ۵۴۰ متر و بارفیکس برگزار شد.

وی بیان داشت: شرکت کنندگان باید از ۹۰۰ امتیاز عملی ۴۰۰ امتیاز را کسب کنند.