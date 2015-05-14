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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۴۳

بیانیه باشگاه تراکتورسازی برای بازی فینال لیگ برتر؛

بازی فردا مقابل نفت حساس‌ترین دیدار تاریخ باشگاه تراکتورسازی است

بازی فردا مقابل نفت حساس‌ترین دیدار تاریخ باشگاه تراکتورسازی است

تبریز - باشگاه تراکتورسازی تبریز در آستانه بازی فینال لیگ برتر مقابل نفت تهران بیاینه ای صادر کرد که از بازی فردا به عنوان حساس‌ترین دیدار تاریخ تراکتورسازی یاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از باشگاه ورزشی و فرهنگی تراکتور سازی تبریز,در این بیانیه آمده است: فردا در حساس ترین بازی تاریخ باشگاه تراکتورسازی، تیم تراکتور در تبریز میزبان نفت تهران خواهد بود، دیداری که از حیث می تواند به رویای چندین ساله هواداران تراکتور رنگ واقعیت بخشد، رویایی که بدون شک می تواند با تحققش تبریز را غرق در شادی کند .

در ادامه این بیانیه خطاب به هواداران پرشور تراکتورسازی امده است: روی سخنم با هواداران بی بدیل تراکتورسازی است، هوادارانی که در سرما و گرما حامی تیم محبوب خود هستند، هوادارانی که می دانم امشبشان به سختی سحر می شود چراکه استرس و هیجان بازی حتی خواب را از چشمان عاشقشان به دور می کند.

همچنین در این بیانیه با تاکید بر اینکه فردا یادگار امام منتظر ثبت یادگار ترین صحنه تاریخ تراکتور است، ذکر شده است: فردا ۲۵ اردیبهشت به یاد ماندنی در تبریز و ایران رقم می خورد.

سپس در این بیانیه آمده است: فردا همچون گذشته سکوی خالی در یادگار نخواهیم دید، سکوهایی سرخ با دل هایی سرخ تر. همه می آیند تا حماسه بیافرینند، حماسه ای به مراتب پر رنگ تر از حماسه استادیوم آزادی .

همچنین در این بیانیه با بیان اینکه می آییم تا دوباره عشق را معنی کنیم، می آییم به آرزوی دیرینه مان رنگ حقیقت بپاشیم، آمده است: فردا عشق من و تو قاعده بازی را تغییر خواهد داد، همچون زانو زدن الجزیره قدرتمند در تبریز این بار با حضورمان نفت جوان و با انگیزه را به زانو خواهیم نشاند.

سپس در این بیانیه آمده است: وقتی دعاهای تک تک مردممان را می بینم، وقتی نذر مادران و پدران پیرمان را می بینیم که قبل از شروع هر بازی تراکتور بر زبان ها جاری می شود، وقتی یاد سجاده های باز سر، بازی های تراکتور را به خاطر می آورم، باور دارم که می توانیم، باور دارم که با حضورمان می توانیم رویای شیرینمان را به حقیقت تبدیل کنیم.

در پایان این بیانیه آمده است: باید بیاییم، با خلق حماسه حضورمان برد تیم محبوبمان را در تبریز رقم بزنیم. فردا اگر خدا خواهد با حمایت تک تکمان تراکتور جام قهرمانی را بالای سر خواهد برد. جامی که رویاهای تراکتور را با خود یدک می کشد .

کد مطلب 2580885

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