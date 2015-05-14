توزیع جمعیت شهری در ایران نامتناسب است

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ خندان دل ظهر پنجشنبه در نخستین نشست شهرداران و شهرسازان خراسان رضوی که در تالار اجتماعات استانداری برگزار شد یکی از اصلی ترین مشکلات حوزه شهرسازی را توزیع نامتناسب جمعیت در شهرهای مختلف دانست و گفت: با آسیب شناسی دقیق این معضل و مدیریت مناسب شهری زمینه رفع این مشکل فراهم می شود.

وی اذعان کرد: امسال ۵۵ هزار میلیارد تومان در حوزه های شهری هزینه شده است که بیش از نیمی از این رقم تنها به شهرهای بزرگ اختصاص یافته و مابقی شهرها در وضعیت بدی قرار دارند.

وی افزود: هم اکنون سرانه های اختصاص یافته در شهر های بزرگ نیز ۵ تا ۶ برابر سرانه در شهر های کوچک است.

وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد درآمد شهرداری ها از محل دریافت عوارض از ساخت و سازهای ساختمانی تامین می شود افزود: لایحه ای با موضوع تامین در آمدهای پایدار مدیریت شهری در دولت در دست بررسی است.

وی ادامه داد: هم اکنون در کشور توزیع جمعیت شهری بسیار نامتجانس است به صورتی که بخش بزرگی از جمعیت کشور در تعداد انگشت شماری از شهرها متمرکز شده اند که ریشه اصلی این معضل در مشکلات اقتصادی است.

وی با اشاره به روند رو به رشد جدا شدن جمعیت از شهر های مختلف و جذب آنها در چند شهر انگشت شمار گفت: این افراد با جابه جائی اجتمائی به فرهنگ بومی و روابط اجتماعی خود پشت می کنند که حاشیه نشینی و در نتیجه مشکلات اقتصادی و فرهنگی و امنیتی را در پی دارند.

خندان دل با بیان اینکه ۷۰ درصد درآمد شهرداری های کشور ناشی از ساخت و ساز ها می باشد تاکید کرد: لوایحی را با موضوع تامین درآمد پایدار مدیریت شهری و نیز همگن سازی تصمیم های مدیریت شهری تهیه کرده ایم که در دست بررسی هستند.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور افزود: این اقدام نیز با توجه به تفاوت قدرت خرید در شهر های بزرگ و کوچک باعث می شود که در شهر های بزرگ درآمد بیشتری کسب و صرف امور شهری شود.

خندان دل عنوان کرد: امروزه جوامعی موفق هستند که راهکار های مناسب برای جذب سرمایه ها در اختیار داشته باشند و در نتیجه با سرعت بیشتری پاسخگوی نیاز های مردم باشند.

وی با بیان اینکه خراسان یک عرصه بزرگ فرهنگی است گفت: تاریخ این سرزمین یادآور اقدامات و انسانهای بزرگ است و استفاده از این ظرفیت ها برای جذب سرمایه ضروری است.