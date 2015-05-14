عزم ناتو برای رساندن توان نظامی خود به دوره جنگ سرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو از برنامه سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) برای تقویت قوا در اروپای شرقی و غربی به منظور مقابله با نفوذ روسیه و در عین حال گسترش افراط گرایی در منطقه خبر داد.

وی امروز و در ادامه نشست دو روزه وزرای امور خارجه کشورهای عضو ناتو که در شهر آنتالیای کشور ترکیه برگزار شد ادعا کرد: امروز ما درباره تمامی چالش های امنیتی که در پیش روی همسایگان شرقی و غربی مان قرار دارد به بحث و گفتگو می پردازیم. در اروپای شرقی، روسیه از قدرت خود برای تغییر مرزها و متاثر کردن کشورهای همسایه استفاده می کند و در اروپای غربی هم افراط گرایی به حد بی سابقه ای در عصر مدرن رسیده است.

استولتنبرگ مدعی شد که در پاسخ به تهدیدات محیطی پیش رو، ناتو قوای خود را در حدی تقویت خواهد کرد که قابل مقایسه با تحرکات نظامی در دوره جنگ سرد باشد.