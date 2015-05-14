عربستان به محور جنایت تبدیل شده است / حمایت دائم ایران از سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صداوسیما،‌ علاء الدین بروجردی که به سوریه سفر کرده است در کنفرانسی مطبوعاتی در سفارت ایران در دمشق پیروزی های اخیر ارتش سوریه و نیروهای مقاومت را در منطقه مرزی قلمون تبریک گفت.

وی با انتقاد از برخی کشورهای منطقه که به گروه های تروریستی در سوریه کمک می کنند خاطرنشان کرد: برخی کشورهای منطقه به ابزاری برای اجرای سیاست های آمریکا و رژیم صهیونیستی تبدیل شده اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عربستان سعودی اکنون به محور تجاوز و جنایت تبدیل شده است.

به گفته بروجردی، هیچ مسلمانی اکنون پادشاه عربستان را خادم حرمین شریفین نمی داند بلکه باید او را خائن به حرمین شریفین و امت اسلامی توصیف کرد.

بروجردی با اشاره به حمایت رژیم صهیونیستی از تروریست ها در سوریه گفت: نشانه این حمایت، درمان مجروحان جبهه النصره و داعش در بیمارستان های این رژیم است.

وی در این کنفرانس خبری همچنین تاکید کرد: حساب مذاکرات هسته ای کاملا جدا از دیگر محاسبات منطقه ای است.

بروجردی گفت: ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم بلکه با گروه پنج به اضافه یک مذاکره می کنیم و آمریکا صرفا یکی از این کشورها است و مذاکرات نیز صرفا به پرونده هسته ای مربوط می شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران تاکید کرد: حل بحران یمن فقط با راهکار سیاسی امکان پذیر است ولی این راهکار در عربستان سعودی به عنوان کشور متجاوز به دست نخواهد آمد.