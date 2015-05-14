استرس و رژیم غذایی نامناسب علل اصلی افزایش التهابات روده ای

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی رضا تقوی در حاشیه برگزاری کنگره بین المللی خون در یاسوج افزود: با توجه به آمار بدست آمده از ۳۰ سال گذشته؛ با تغییر رژیم غذایی و افزایش استرس، آمار التهابات روده ای در حال افزایش بوده به گونه ای که میزان ابتلا در مناطق جنوبی کشور ۳۰ برابر رشد را نشان می دهد.

فوق تخصص گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه آمار سرطان معده روند کاهشی را نشان می دهد، اظهار داشت: بر خلاف آمار سرطان معده ما افزایش ابتلا به سرطان روده بزرگ را شاهد هستیم در صورتی که سرطان روده بزرگ در حال افزایش است.

دکتر تقوی ادامه داد: عادت غذایی نامناسب، استفاده زیاد از غذاهای چرب و فست فودها و عدم فعالیت های بدنی دلیل بروز سرطان های روده بزرگ و لوزالمعده است.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در بروز سرطان معده، عفونت های باکتریایی معده است، تصریح کرد: با رعایت نکات بهداشتی در آب و غذا از دوران کودکی، می توان از عفونت های معده پیشگیری و از بروز سرطان معده جلوگیری کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: استفاده از سبزی و میوه، افزایش فعالیت بدنی و کاهش استفاده از گوشت قرمز، چربی ها وفست فودها می تواند در پیشگیری از ابتلا به سرطان معده موثر باشد.

فوق تخصص گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در ادامه با اشاره به مطالعات جدید صورت گرفته شده در شیراز و مناطق جنوب کشور بیان کرد: حدود ۳۰ درصد جمعیت سالم(افرادی که خود را سالم فرض می کنند) دچار کبد چرب در درجات متوسط و شدید هستند.

تقوی در ادامه با بیان اینکه کبد چرب بدون علامت است، اضافه کرد: در آینده کبد چرب شایعترین عامل از کارافتادن کبد و پیوند کبد است.

وی گفت: علل به وجود آمدن کبد چرب، عدم فعالیت بدنی و چاقی در دوران کودکی و استفاده از نوشابه با قند زیاد وافزایش نشاسته در مواد غذایی است.