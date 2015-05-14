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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۵۲

فوق تخصص گوارش و کبد عنوان کرد:

استرس و رژیم غذایی نامناسب علل اصلی افزایش التهابات روده ای

استرس و رژیم غذایی نامناسب علل اصلی افزایش التهابات روده ای

یاسوج- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: استرس و رژیم غذایی نامناسب دو عامل تاثیر گذار در افزایش التهابات روده ای است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید علی رضا تقوی در حاشیه برگزاری کنگره بین المللی خون در یاسوج افزود: با توجه به آمار بدست آمده  از ۳۰ سال گذشته؛ با تغییر رژیم غذایی و افزایش استرس، آمار التهابات روده ای در حال افزایش بوده به گونه ای که میزان ابتلا در مناطق جنوبی کشور ۳۰ برابر رشد را نشان می دهد.

فوق تخصص گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شیراز با بیان اینکه آمار سرطان معده روند کاهشی را نشان می دهد، اظهار داشت: بر خلاف آمار سرطان معده ما افزایش ابتلا به سرطان روده بزرگ را شاهد هستیم در صورتی که سرطان روده بزرگ در حال افزایش است.

دکتر تقوی ادامه داد: عادت غذایی نامناسب، استفاده زیاد از غذاهای چرب و فست فودها و عدم فعالیت های بدنی دلیل بروز سرطان های روده بزرگ و لوزالمعده است.

وی با بیان اینکه یکی از عوامل مهم در بروز سرطان معده، عفونت های باکتریایی معده است،  تصریح کرد: با رعایت نکات بهداشتی در آب و غذا از دوران کودکی، می توان از عفونت های معده پیشگیری و از بروز سرطان معده جلوگیری کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: استفاده از سبزی و میوه، افزایش فعالیت بدنی و کاهش استفاده از گوشت قرمز، چربی ها وفست فودها می تواند در پیشگیری از ابتلا به سرطان معده موثر باشد.

فوق تخصص گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در ادامه با اشاره به مطالعات جدید صورت گرفته شده در شیراز و مناطق جنوب کشور بیان کرد: حدود ۳۰ درصد جمعیت سالم(افرادی که خود را سالم فرض می کنند) دچار کبد چرب در درجات متوسط و شدید هستند.

تقوی در ادامه با بیان اینکه کبد چرب بدون علامت است، اضافه کرد: در آینده کبد چرب شایعترین عامل از کارافتادن کبد و پیوند کبد است.

وی گفت: علل به وجود آمدن کبد چرب، عدم فعالیت بدنی و چاقی در دوران کودکی و استفاده از نوشابه با قند زیاد وافزایش  نشاسته در مواد غذایی است.

کد مطلب 2580895

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