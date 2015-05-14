آموزش های ایمنی ترافیک موثرترین روش برای تغییر الگوی کودکان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه آموزش ترافیک در جامعه در کاهش تصادفات بسیار موثر است افزود: خوشبختانه در سالهای اخیر با تحقق اجرایی شدن آموزش تصادفات به صورت خیلی زیادی در استان کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: اجرای طرح ایمن سازی مدارس حاشیه راه ها از سال ۸۱ در استان آغاز شده است و این طرح به خوبی در استان اجرا شده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان گفت: از زمان اجرای طرح تاکنون در استان زنجان ۷۱ هزار نفر از دانش آموزان زنجانی تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

رحمتی، با اشاره به اینکه آموزش جامعه هدف نیاز به سرمایه گذاری دارد، گفت: توجه به این مهم عامل بازدارنده در تصادفات است و تاکنون در استان زنجان توفیقات خوبی حاصل شده است.

وی به اجرای طرح ایمن سازی نرم افزاری مدارس حاشیه راهها در سالجاری اشاره کرد و گفت: این طرح در مدرس استان اجرا شده و همچنین طرح ایمن سازی فیزیکی مدارس در سالجاری هم با تدوام بیشتری اجرا می شود.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان تصریح کرد: هدف از اجرای این طرحها آگاه سازی دانش آموزان نسبت به درست رانندگی کردن و اطلاع رسانی و تبیین درست رانندگی کردن در خانواده ها می باشد چرا که در کاهش تصادفات موثر است.