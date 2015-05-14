احزاب در جامعه تشکیل شود/ شکسته شدن طلسم منع صنعت در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دامادی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان استان، با بیان این که احزاب گروه های تنفس جامعه هستند، تصریح کرد: برخی از احزاب هوچی گری می کنند و در جامعه به دنبال بد اخلاقی هستند که با آرمانهای انقلاب فاصله دارد.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تدبیر یعنی عقلانی رفتار کردن و ما با بی قانونی ها که مانع استقلال و توسعه کشور است، مشکل داریم.

وی با بیان این که مازندران استان حادثه خیزی است، گفت: امسال در ردیف بودجه، ردیف خاصی را برای سیل استان قرار داده ایم.

دامادی خواستار پیگیری بحث احزاب شد و افزود: همه مدیران تلاشکر دلسوزان نظامند وقتی در برخی نانوایی ها نوشته شده نان نسیه نمی دهیم و نشان می دهد مردم نان خود را نسیه می کنند چطور راحت می خوابیم.

حجت الاسلام ناصری نماینده مردم بابل در مجلس نیز گفت: برنامه های مازندران برنامه ای برای کل کشور است و کل کشور را تحت پوشش قرار می دهد.

نماینده مردم بابل با بیان این که رسالت مازندران منطقه ای است افزود: با این دید برای مازندران باید برنامه ریزی شود.

وی تاکید کرد: مازندران به چهره کاری که با سیاستهای دولت تعامل داشته باشد نیاز دارد چرا که وقتی ما با دنیا تعامل برقرار می کنیم باید در درون با خودمان نیز تعامل برقرار کنیم.

ناصری خواستار افزایش ضریب بودجه مازندارن شد و گفت: با وجود تعداد زیاد تحصیل کرده طلسم منع استقرار صنایع در استان باید شکسته شود چرا که کشاورزی به تنهایی اشتغال زا نیست.

وی خواستار حمایت جدی سرمایه گذاران در مازندران شد و افزود: مسئله اشتغال زایی و فراهم کردن کار جوانان باید به شدت پیگیری شود.