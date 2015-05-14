به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما،‌ فؤاد معصوم در پایان سفر خود به تهران و در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی گفت: ایران اولین کشوری بود که در مبارزه با گروه‌های تروریستی به‌ویژه داعش در عراق به دولت مرکزی این کشور کمک کرد.



وی گروه داعش را سازمانی تروریستی خواند که تلاش می کند بر منطقه مسلط شود.



رئیس جمهور عراق گفت: جنگ با داعش و حامیان آن در عراق با همکاری ایران با جدیت دنبال می شود و ادامه دارد و همکاری های بسیار سازنده‌ای میان ایران و عراق در این باره وجود دارد.



معصوم همچنین با تأکید بر اینکه هماهنگی بسیار خوبی در دیگر مسائل عراق با ایران وجود دارد افزود: گروه تروریستی داعش گروه‌های مخفی در منطقه و حتی در امریکا و اروپا تشکیل داده است و مبارزه با این گروه تروریستی باید ادامه یابد.



وی گفت: مشاورانی از ایران برای مبارزه با داعش در عراق حضور دارند که به نیروهای عراقی در این زمینه کمک می کنند.



رئیس جمهور عراق افزود: البته مشاورانی هم از برخی دیگر کشورها در این باره در عراق حضور دارند اما ایران جایگاه بسیار خوبی در مبارزه با داعش در عراق دارد.



فؤاد معصوم همچنین با اشاره به دیدارهای بسیار خوب خود با مقامات ایرانی گفت: در صدر این دیدارهای خوب، ملاقات با رهبر معظم انقلاب اسلامی، آقای روحانی رئیس جمهور و آقای لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود که در این دیدارها بر تقویت روابط دوجانبه تأکید کردیم و اینکه باید با توجه به جنگ کنونی ما با داعش در عراق، این روابط بیش از پیش تقویت شود.



رئیس جمهور عراق در پاسخ به سؤالی مبنی بر تلاش کشورهای سلطه‌گر برای تجزیه کشورهای منطقه و چگونگی مقابله با این طرح صهیونیستی و امریکایی تصریح کرد: باید مشکلاتی که در برخی کشورها وجود دارد به دست مردم آن کشورها برطرف شود و نباید بگذاریم مشکلات داخلی بهانه‌ای برای دخالت خارجی شود.



وی خاطرنشان کرد: دخالت خارجی کلید حل مشکلات داخلی کشورها نیست و این مشکلات داخلی راه حل نظامی ندارد.



فؤاد معصوم در عین حال گفت‌: معتقدم که عامل اصلی این دخالت‌ها عملکرد برخی سیاسیون یا کوتاهی آنهاست که زمینه دخالت خارجی را فراهم کرده است.



وی افزود: باید مشکلات داخلی را با کمک تمام مردم و مسئولان و گفتگوهای داخلی حل کنیم تا زمینه دخالت خارجی به حداقل ممکن برسد.



رئیس جمهور عراق همچنین با اشاره به فعالیت گروه‌های تروریستی در برخی کشورهای منطقه گفت: همکاری با این گروه‌های تروریستی باید به حداقل ممکن برسد چرا که ناامنی همواره عامل به وجود آمدن گروه‌های تروریستی است و مردم باید با اتحاد با یکدیگر و ایجاد امنیت و همکاری با هم، به مقابله با گروه‌های افراطی و تروریستی بپردازند و آنها را ازکشورها بیرون بیندازند.



وی افزود: در نشست سران اتحادیه عرب در شرم‌الشیخ، گروه‌های یمنی باید با یکدیگر گفتگو کنند و اجازه ندهند دیگر کشورها در امور داخلی آنها دخالت کنند.



فؤاد معصوم همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار تلویزیون العراقیه مبنی بر اینکه هم اکنون شاهد پیشروی نیروهای عراقی در مناطق مختلف این کشور برای مبارزه با داعش هستیم آیا در مذاکرات با ایران درباره عراق پس از داعش و استقرار امنیت هم صحبتی شد یا نه، گفت: مذاکراتی با مقامات ایرانی انجام دادیم، تأکید بر همکاری دو کشور بود و البته چگونگی مبارزه با داعش نیز در این مذاکرات مطرح شد.



وی افزود: در مذاکرات با مقامات ایرانی، اعلام شد که حفظ محیط زیست و مقابله با گرد و غبار که عراق و ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس با آن درگیرند باید با همکاری یکدیگر به سرانجام برسد.



رئیس جمهور عراق همکاری این کشور با جمهوری اسلامی ایران را راهبردی خواند و گفت: ‌برای عراق پس از داعش نیز باید بگویم که زمینه‌های گفتگو فراهم شده است و همکاری‌های مختلف با ایران ادامه خواهد یافت.



فؤاد معصوم در پاسخ به سؤال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه هر ساله شاهد تبادل میلیون‌ها زائر میان دو کشور هستیم برنامه‌های عراق برای توسعه گردشگری بین ایران و عراق چیست، خاطرنشان کرد: در دیدار با مقامات ایرانی این موضوع را در زمینه‌های مختلف بررسی کردیم و توافقات اولیه نیز صورت گرفت.



وی با اشاره به اینکه درباره محیط زیست و توسعه گردشگری نیز مسئولان مربوط دو کشور مذاکرات خوبی انجام دادند گفت:‌ درباره لغو روادید میان ایران وعراق توافقات اولیه صورت گرفته است تا عراق نیز همچون ترکیه شاهد لغو روادید میان مسافران خود با ایران باشد و امیدواریم بعد از بازگشت به عراق این توافقات را پیگیری کنیم.



رئیس جمهور عراق با تأکید بر اینکه اتحاد مردم یمن رمز پیروزی آنها بر مشکلات کنونی است، گفت: گروه‌های یمنی باید برای فایق آمدن بر مشکلات کنونی خود با یکدیگر اتحاد و گفتگو کنند.



فؤاد معصوم تصریح کرد: عراق با دخالت نظامی در یمن مخالف است و معتقدیم این دخالت‌ها می تواند تنش‌ها را در این کشور بیشتر کند.



وی با اشاره به توانمند نبودن و موفق نشدن جمال بن عمر، فرستاده سابق سازمان ملل متحد به یمن خاطرنشان کرد: شخص دیگری باید جایگزین وی شود که سازمان ملل این کار را انجام داد و کشورهای منطقه هم می‌بایست کمک می‌کردند تا این اتفاقات در یمن نیفتد.



فؤاد معصوم افزود: در شرم‌الشیخ، عراق بر حل مشکلات داخلی یمن از طریق گفتگو میان گروه‌های یمنی تأکید کرد و هم‌اکنون نیز بر این موضع خود تأکید داریم.



وی همچنین با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه به‌ویژه در غزه و فلسطین گفت: موضوع غزه مسئله‌ای بین‌المللی است و ما معتقدیم که فلسطین با داشتن دو دولت نمی‌تواند به اهداف خود برسد و فلسطینی‌ها باید با یکدیگر متحد شوند تا با تشکیل یک دولت واحد بتوانند از سرزمین‌های خود دفاع کنند.



یکی از خبرنگاران عراقی پرسید: سفر رئیس جمهور عراق به ایران در شرایط استثنایی زیادی صورت گرفت، در داخل عراق شاهدیم که دولت حیدر عبادی با چالش‌های زیادی مواجه است و مشکلاتی در مسیر کار دولت وجود دارد. موضع ایران در این باره چه بود؟



رئیس جمهور عراق پاسخ داد: معتقدم مسائل عراق و البته آقای عبادی نخست وزیر، مسئله ای داخلی است و صحبت‌هایی که در این باره مطرح می‌شود بیشتر شایعه است و تاکنون درباره عملکرد آقای حیدر عبادی و دولت وی مسئله‌ای منفی نشنیده‌ایم و چیزی وجود ندارد.



وی خاطرنشان کرد: در این باره شایعاتی وجود دارد اما حیدر عبادی نخست وزیر قانونی عراق است که با رأی قانونی نمایندگان انتخاب شده است و ما از وی حمایت می‌کنیم.



فؤاد معصوم همچنین تصریح کرد: نخست وزیر عراق مأموریت‌های خوبی انجام داد و ایران نیز از تلاش‌های آقای عبادی تقدیر و تشکر کرده است.



رئیس جمهور عراق در پاسخ به سؤال خبرنگار پرس‌تی‌وی مبنی بر اینکه شاهدیم ترکیه از گروه‌های تروریستی و داعش حمایت می‌کند نظر شما در این باره چیست و اینکه این موضوع چگونه می‌تواند در امنیت منطقه و عراق تأثیر بگذارد، گفت: باید بگویم تاکنون شاهد دخالت‌های کشوری در حمایت از داعش در عراق نبوده‌ایم و ادله‌ ثابت شده‌ای مبنی بر اینکه این حمایت‌ها برضد دولت و ملت عراق باشد وجود ندارد.



وی افزود: در سفرم به ترکیه با اردوغان مذاکراتی درباره مبارزه با گروه‌های تروریستی و داعش در عراق انجام دادیم و همکاری‌های دو کشور را مرور کردیم و اردوغان هم بر آمادگی کشورش در همکاری و کمک به عراق در مبارزه با داعش تأکید کرد.



فؤاد معصوم با اشاره به پیوستن جوانانی در اروپا در یک سال اخیر به داعش خاطرنشان کرد: ترکیه حتی آمادگی خود را برای اعزام مشاورانش به عراق در مبارزه با گروه‌های تروریستی اعلام کرده و این در حالی است که این موضوع بستگی به خواست و نیاز ما دارد و در حدیث نبوی هم داریم که ما براساس ظاهر افراد قضاوت می‌کنیم نه باطن.



رئیس جمهور عراق با تأکید بر حمایت ایران از عراق گفت: همکاری‌ نظامی میان ایران و عراق وجود دارد و ایران حتی به ارسال اسلحه به عراق توجه دارد.



فؤاد معصوم در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی قبل از ترک تهران در مجموعه سعدآباد تهران افزود: موضعی که در مذاکرات با مقامات ایرانی مورد بحث نبود، این بود که این سلاح‌ها به چه کسی تحویل داده شود.



وی با بیان اینکه در عراق نیروهای مردمی، پلیس و عشایر مسئول جنگ با داعش هستند، گفت: باید بین این گروه‌ها توافق شود که این سلاح‌ها را چه کسانی تحویل بگیرند و بدون توافق این گروه‌ها حساسیت‌ها افزایش می یابد.



رئیس جمهور عراق خاطرنشان کرد: نیروهای مردمی در آزادسازی استان الانبار مشارکت کردند اما اینکه بگوییم چه گروه‌هایی مشارکت داشتند و چه گروه‌هایی در این آزادسازی نبودند، این موضوع حساسیت ایجاد می‌کند.



وی گفت: ملت عراق، ملتی واحد است و باید از حساسیت‌ها جلوگیری کنیم و طرف‌هایی که در آزادسازی الانبار مشارکت کرده‌اند باید در دیگر مناطق عراق هم بر ضد داعش مشارکت کنند.



فؤاد معصوم افزود‌: در پیشروی علیه داعش نباید هیچ تبعیضی وجود داشته باشد و نیروهای عراق ثابت کرده‌اند که در مبارزه با داعش همواره خوب عمل می‌کنند.



رئیس جمهور عراق در پاسخ به این سؤال که اختلافات اقلیم کردستان و حکومت مرکزی عراق بر سر مباحث بودجه ادامه دارد، آیا ممکن است این اختلافات باعث آن شود که اقلیم کردستان به استقلال مالی و سیاسی سوق یابد گفت: دیروز در اربیل نشستی بین نخست وزیر و شخصیت‌های سیاسی عراق برگزار و بر اساس آن توافق شد هیئتی از بغداد برای حل مشکلات به اقلیم کردستان اعزام شود و الآن نمی‌توان گفت که این نشست‌ها به نتیجه نمی‌رسد.



وی افزود: معتقدم هنگامی که قانون نفت و گاز در عراق به تصویب برسد بسیاری از مشکلات اقلیم کردستان نیز حل می شود.



فؤاد معصوم در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر نتایج سفرش به تهران گفت: در این سفر مذاکرات موفقی انجام دادیم و بسیاری از مسائل دو طرف بررسی شد تا همکاری‌ها بر اساس منافع مشترک ادامه یابد .



وی افزود: ‌در این سفر بر همکاری‌های امنیتی در مبارزه با داعش هم تأکید شد، علاوه بر آن در زمینه‌های دیگری همچون انتقال تجربه‌های مستشاری و اطلاعاتی و همچنین ارسال اسلحه در مبارزه با داعش با مقامات ایرانی بحث و تبادل نظر شد.



خبرنگار دیگری از رئیس جمهور عراق سؤال کرد: درباره سفر شما به تهران دیدگاه‌هایی مطرح می شود از جمله اینکه می گویند شما انتقال‌دهنده نظرهایی درباره استقلال کردستان به تهران هستید، هر چند آقای بارزانی هم تلاش می‌کند که در این زمینه اتحاد جهانی به وجود بیاورد، نظر شما در این باره چیست؟



رئیس جمهور عراق در پاسخ گفت: بنده در سفر به تهران و در مذاکرات مسائل اساسی را مطرح کردم و اینکه احتمالات چه می گوید و اشخاص چه نظری دارند برای ما اهمیتی ندارد.