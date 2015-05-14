مسعود حجی زواره دومین طلایی تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود حجي زواره تكواندوكار ورن پنجم تيمي كشورمان كه با شکست همه رقبا راهي بازي نهايي شده بود در اين مرحله مقابل "نیکیتا رافائلوويچ از ازبكستان قرار گرفت و با ارايه يك مبارزه برتر 9 بر 7 پيروز از ميدان خارج شد و دومين طلاي تيم ملي كشورمان را به نام خود ثبت كرد.

این سومین مبارزه دو تکواندوکار بود که نماینده کشورمان همانند دیدار نهایی بازیهای آسیایی و مسابقات جایزه بزرگ رقیب خود را شکست داد. نماینده کرمانشاهی تیم ملی تکواندو کشورمان روز گذشته با غلبه بر تکواندوکارانی از الجزایر ، کرواسی ، اسپانیا و مکزیک خود را به جمع 4 تکواندوکار برتر وزن 74- کیلوگرم رساند، وي عصر امروز در مرحله نیمه نهایی " آلبرت گان" یکی از امیدهای میزبان برای کسب مدال طلا را در با امتیاز طلایی شكست داد و به فينال رسید.

برای تیم ملی کشورمان روز گذشته، فرزان عاشورزاده در وزن 58- کیلوگرم یک نشان طلا برای تیم ملی کشورمان کسب کرد. با احتساب طلای امروز حجي زواره تيم ملي كشورمان ضمن ایستادن در صدر جدول توزیع مدالها به كسب عنوان قهرماني اميدوار شد. امروز تیم ملی کشورمان دو نماینده داشت که هم نصر و هم روحاني با شکست برابر رقبای خود از دو مسابقات كنار رفتند.

این دوره از مسابقات ار روز سه شنبه (22 اردیبهشت ماه) در 8 وزن جهاني با حضور ۸۷۵ تكواندوكار از 136 كشور به ميزباني روس‌ها آغاز و دوشنبه (28 اردیبهشت ماه) به پایان می رسد.