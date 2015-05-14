گردشگری اولویت توسعه جزیره هرمز است

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اکرمی بعدازظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه بخشدار جدید جزیره هرمز بیان داشت: باید مسئولیت‌ها را به عنوان فرصتی مغتنم برای سازندگی، پیشرفت، توسعه و خدمت به مردم برشمرد و باید با تمام وجود و با بصیرت و همدلی درصدد رفع مشکلات مردم و خدمتگزاري لايق و شايسته در مقابل مردم باشيم.

اکرمی افزود : توفیق خدمت رسانی به مردم یکی از الطاف الهی است که نصیب مسئولان می شود لذا ما وظیفه داریم برای جلب رضایت خداوند متعال تمام توان خود را برای خدمتی صادقانه به مردم به کار گیریم.

اين مقام مسئول خاطرنشان كرد: ما در مسیر خدمت به مردم باید ولایتمداری و راه شهدا را سرلوحه کارمان قرار دهیم و از فرصت به دست آمده به نحو مطلوب در راستاي رضايت خاطر مردم نهايت استفاده را داشته باشيم.

اکرمی با بیان اینکه جزیره هرمز یکی از مناطق مهم و استراتژیک در جنوب کشور و خلیج فارس به شمار می رود، اظهار داشت: بی شک جزیره هرمز به واسطه وقایع تاریخی سند زنده ای از مقاومت و حقانیت و اقتدار ایرانیان در طول دوره های تاریخی مخلتف است که همواره حاکمیت بر خلیج فارس از آن آنها بوده است.

معاون سیاسی امنیتی استاداری هرمزگان گفت: انتظار می رود در مدت شش ماه آتی با شتاب گیری روند اجرایی کارها، بخشی از برنامه های توسعه و عمران جزیره هرمز عملیاتی و مردم این منطقه از دستاوردهای آن بهره مند شوند.

بهروز اکرمی با اشاره به حضور اکثر مدیران کل استان هرمزگان در آیین معارفه بخشدار جدید هرمز، تاکید کرد: پس از این جلسه باید دستگاه های اجرایی استان برنامه توسعه ای خود برای این جزیره را با محوریت صنایع مرتبط با دریا ارایه دهند.

وی اضافه کرد: استفاده از ظرفیت گردشگری این جزیره در جهت ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی از جمله اولویت هایی است که انتظار می رود هرچه سریعتر عملیاتی شود.

اکرمی شتاب گیری روند توسعه جزیره هرمز را خواستار شد و گفت: برای تحقق این مهم نباید منتظر ورود افرادی از بیرون منطقه باشیم و می توان با استفاده از توان بومی و هم افزایی نیروها، این مهم را محقق کرد.

وی ادامه داد: بارها موضوع تبدیل شدن جزیره هرمز به عنوان یک هاب منطقه ای برای ارایه خدمات به کشتی های عبوری از تنگه هرمز مطرح و به دلایل مختلف محقق نشده است و باید این موضوع پیگیری شود.

وی با بیان اینکه همکاری و تعامل مردم جزیره هرمز در جهت توسعه منطقه ضروری است، گفت: وجود دو هزار و ۵۰۰ دانشجو در هرمز یکی از ظرفیت هایی که می تواند به رونق گیری کسب و کار در این منطقه منجر شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در مناطق ساحلی خاطرنشان کرد: استان هرمزگان با برخورداری از بزرگترین مرز آبی در کشور قابلیت های فراوانی در توسعه صنعت گردشگری دارد که باید از طرح های بخش خصوصی در این راستا حمایت همه جانبه به عمل بیاید.

وی تاکید کرد: طرح های گردشگری باید بتواند بستری رافراهم کند که ماندگاری گردشگر راکه طبعا گردش اقتصادی بیشتری به دنبال دارد به همراه داشته باشد چرا که گردشگر برای حضور بیشتر به برنامه و امکانات نیاز دارد.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در نظام های برتر اقتصادی یادآورشد: قابلیت های ها و مزیت های استان هرمزگان در جنوب کشورکه صنعت گردشگری از ابعاد آن است یک مزیت بزرگ اقتصادی است که هم برای استان و هم در نگاه کلان در چرخه اقتصاد ملی نقش آفرین است.