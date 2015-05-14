بیعت یک گروه تروریستی شمال آفریقا با داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، گروه وابسته به القاعده به رهبری «مختار بالمختار» شبه نظامی معروف الجزیره، بیعت خود را با گروه داعش اعلام کرد.

یکی از اعضای گروه «المرابطون» در پیام صوتی که از آژانس خبری «الاخبار» کشور موریتانی منتشر شد به نمایندگی از مختار بالمختار مدعی شد که این جنبش تبعیت خود از ابوبکر البغدادی اعلام کرده و بنابراین تکثر و اختلاف نظر را مردود می داند.

المرابطون گروهی است که بیشتر در شمال کشور مالی فعالیت دارد اما معمولا از اتباع تونسی، الجزایری و دیگر ملیت ها هم عضو می پذیرد.