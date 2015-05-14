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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۳۶

بیعت یک گروه تروریستی شمال آفریقا با داعش

بیعت یک گروه تروریستی شمال آفریقا با داعش

یکی دیگر از گروه های تروریستی در ادامه موج نفوذ افراط گرایی در کشورهای آفریقایی تبعیت خود از داعش را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی استار، گروه وابسته به القاعده به رهبری «مختار بالمختار» شبه نظامی معروف الجزیره، بیعت خود را با گروه داعش اعلام کرد.

یکی از اعضای گروه «المرابطون» در پیام صوتی که از آژانس خبری «الاخبار» کشور موریتانی منتشر شد به نمایندگی از مختار بالمختار مدعی شد که این جنبش تبعیت خود از ابوبکر البغدادی اعلام کرده و بنابراین تکثر و اختلاف نظر را مردود می داند.

المرابطون گروهی است که بیشتر در شمال کشور مالی فعالیت دارد اما معمولا از اتباع تونسی، الجزایری و دیگر ملیت ها هم عضو می پذیرد.

کد مطلب 2580964
مریم خرمایی

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