همایش آموزشی دانش افزایی مربیان پایه فوتبال اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یوسف چراغی عصر پنجشنبه در حاشیه برگزاری این همایش آموشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این دوره همزمان با روز جهانی «Grassroots» که بر آموزش و دانش افزایی مربیان پایه فوتبال در تمام کشورها تاکید دارد، برگزار شد.

وی با بیان اینکه برگزاری این دوره یکی از تاکیدات کنفدراسیون فوتبال آسیا است، ادامه داد: هر ساله برگزاری این دوره های آموزشی قبل از فرا رسیدن تعطیلات تابستانی و آغاز بکار فعالیتهای مدارس فوتبال برنامه ریزی می شود.

رئیس کمیته آموزش و مربیان هیئت فوتبال استان تصریح کرد: تلاش می شود با برگزاری این دوره ها و همایش های آموزشی دانش مربیان پایه در سطح استانها ارتقا یابد تا در مدارس فوتبال علوم نوین آموزشی بکار گرفته شود.

وی دوره دانش افزایی مربیان پایه را برای مربیان دارای مدارس فوتبال الزامی برشمرد و یادآور شد: براین اساس در دوره آموزشی امسال نیز حدود ۵۰ نفر از مربیان پایه استان اردبیل که در مدارس فوتبال حضور دارند، حضور یافتند.

چراغی این دوره آموزشی را دو روزه عنوان کرد و بیان داشت: قادر تیموری یکی از مربیان خوب استان مدرس این دوره و کلاسهای آموزشی آن است تا آموزشهای نوین فوتبال در بحث تئوری و عملی به مربیان پایه ارائه گردد.

وی با اشاره به برگزاری این همایش و دوره از سوی کمیته جوانان و کمیته آموزش هیئت فوتبال استان از ارائه گواهی پایان دوره به مربیان و شرکت کنندگان در آن خبر داد.