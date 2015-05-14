۱۸.۹ درصد فارغ التحصیلان کشور بی کارند

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند ظهر پنج شنبه در همایش تدبیر در توسعه استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کشور ۱۸.۹ درصد است، اظهار داشت: از این میزان بیکاری فارغ التحصیلان ۱۲.۹ درصد مرد هستند و ۳۱.۳ درصد زنان هستند.

وی افزود: طرح توانمند سازی فارغ التحصیلان یکی از اقداماتی است که مورد توجه سازمان فنی و حرفه ای قرار گرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان سازمان فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: طرح های مختلفی برای آموزش در راستای ایجاد اشتغال مورد توجه سازمان فنی و حرفه ای کشور قرار گرفته است که یکی از مهمترین آنها توانمند سازی عشایر و روستائیان است.

وی یادآور شد: طرح هایی که در دستور کار سازمان فنی و حرفه ای قرار گرفته است در راستای تجربه ۳۵ سال در این سازمان برنامه ریزی شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان سازمان فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: آموزش برای مشاغل جدید نیز یکی از اقدامات مهم این سازمان در راستای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال است که در مراکز فنی و حرفه ای سراسر کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: متاسفانه رشته های دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار کشور نیست.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: در سازمان فنی و حرفه ای طرحی برای توانمند سازی فارغ التحصیلان با تاکید بر اشتغال پایدار در نظر گرفته شده است.