  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۱۶

معاون وزیر کار:

۱۸.۹ درصد فارغ التحصیلان کشور بی کارند

۱۸.۹ درصد فارغ التحصیلان کشور بی کارند

شهرکرد - معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کشور ۱۸.۹ درصد است که در حوزه زنان بیشتر از مردان است.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش پرند ظهر پنج شنبه در همایش تدبیر در توسعه استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان کشور ۱۸.۹ درصد است، اظهار داشت: از این میزان بیکاری فارغ التحصیلان ۱۲.۹ درصد مرد هستند و ۳۱.۳ درصد زنان هستند.

وی افزود: طرح توانمند سازی فارغ التحصیلان یکی از اقداماتی است که مورد توجه سازمان فنی و حرفه ای قرار گرفته است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان سازمان فنی و حرفه ای کشور اظهار داشت: طرح های مختلفی برای آموزش در راستای ایجاد اشتغال مورد توجه سازمان فنی و حرفه ای کشور قرار گرفته است که یکی از مهمترین آنها توانمند سازی عشایر و روستائیان است.

وی یادآور شد: طرح هایی که در دستور کار سازمان فنی و حرفه ای قرار گرفته است در راستای تجربه ۳۵ سال در این سازمان برنامه ریزی شده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان سازمان فنی و حرفه ای کشور تاکید کرد: آموزش برای مشاغل جدید نیز یکی از اقدامات مهم این سازمان در راستای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال است که در مراکز فنی و حرفه ای سراسر کشور مورد توجه قرار گرفته است.

وی بیان کرد: متاسفانه رشته های دانشگاهی متناسب با نیاز بازار کار کشور نیست.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور گفت: در سازمان فنی و حرفه ای طرحی برای توانمند سازی فارغ التحصیلان با تاکید بر اشتغال پایدار در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 2580969

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها