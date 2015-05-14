امور جوانان با ادغام وزارت ورزش و جوانان مورد بی توجهی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی سعادت بعد از ظهر پنجشنبه در جریان دیدار با خانواده جمعیت هلال احمر استان با بیان اینکه هم اکنون امور جوانان مورد توجه جدی مسئولان نیست اظهارداشت: جمعیت هلال احمر با توجه به امکانات موجود و جذب نیروی جوان می تواند بخشی از این خلا را پرکند.

وی ادامه داد: به دلیل شرایط موجود در جمعیت هلال احمر و علاقمندی جوانان به فعالیت های بشردوستانه می توان با برنامه ریزی اصولی ضمن ارتقای انگیزه نیروی جوان جامعه در فعالیت های خیرخواهانه و بشردوستانه زمینه جذب آنها را نیز فراهم کرد.

سعادت با اشاره به اینکه جمعیت هلال احمر دارای ظرفیت و تجارب ارزشمند خوبی است عنوان کرد: فعاليت ها و اقدامات انسان دوستانه و بشردوستانه هلال احمر، داراي اجر الهي است و در پيشگاه مردم نيز اين اقدامات و فعاليت ها، هيچگاه فراموش شدني نيست.

استاندار آذربایجان غربی همچنین اقدامات جمعیت هلال احمر استان را در مواقع بروز حادثه و بحران مثبت ارزیابی کرد و افزود: آذربایجان غربی به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص بستر حوادث و بلایای طبیعی زیادی است و تاکنون جمعیت هلال احمر استان توانسته در مدیریت این حوادث خوب عمل کند.

سعادت یاد آور شد: انتظار مي رود كه جمعيت هلال احمر بعنوان يك نهاد مردمي فراگير، بتواند با سازماندهي آحاد مختلف مردم بويژه جوانان، دانش آموزان و جوانان در استان، از ظرفيت، توان و استعداد آنان در جهت خدمت رساني هر چه بهتر به مردم و ساير اهداف انسان دوستانه گام بردارد.

برقراری صلح پایدار نیاز امروز جامعه جهانی است

مدیرعامل هلال احمر آذربایجان غربی نیز در این دیدار با بیان اینکه برقراری دوستی و تفاهم متقابل و صلح پایدار میان ملت ها نیاز امروز جامعه جهانی است گفت: اعضای فعال جمعیت هلال احمر، خدمات بشر دوستانه و خیرخواهانه را به همنوع خود ارائه می دهند که تک تک ما باید این فرصت را غنیمت بدانیم به خصوص شما جوانان و امدادگران که در خط مقدم خدمت رسانی هستید.

عباس سید زکریایی با تاکید بر فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص "همدلی و همزبانی" عنوان کرد: این شعاری است که سال ها در جمعیت هلال احمر ساری و جاری بوده و هست و از هلال احمر که یک نهاد خیریه و عام المنفعه است میتوان به عنوان یک الگوی مثال زدنی در این رابطه نام برد، ولی باید از امسال و در سال های آینده با دقت و همت بیشتری به "همدلی و همزبانی" مد نظر رهبر انقلاب توجه کرد.

وی از توجه ویژه جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی به آموزش های همگانی خبر داد و گفت: از سال گذشته تا به امروز توانسته ایم به همت مربیان این جمعیت قریب به ۱۳ هزار نفر از اهالی آذربایجان غربی را در قالب "طرح جهادی تربیت بیست هزار امدادگر"، با اصول اولیه امداد و نجات و کمک های اولیه آشنا کنیم.

سیدزکریایی در ادامه از خودکفایی امدادی ۲۵ روستای استان خبر داد و افزود: ویژگی های جغرافیایی، پراکندگی جمعیتی، طویل بودن استان که باعث ایجاد مصافت مکانی و زمانی از امکانات امدادی و بهداشتی شده است و همچنین ساخت و ساز غیر اصولی و سست بودن سازه ها نیاز به آموزش، تشکیل و سازماندهی تیم های محلی به ویژه در سطح روستا ها را دو چندان کرده است.