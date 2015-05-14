فرود اضطراری یک فروند هواپیمای آموزشی در آبیک

به گزارش خبرنگار مهر حاضر در صحنه، عصر پنجشنبه یک فروند هواپیمای آموزشی در زمین های کشاورزی روستای حاجی آباد در جنوب روستای قشلاق فرود اضطراری داشت.

این هواپیمای ۴ نفره از نوع هواپیمای سبک، آموزشی و از نوع پایپر و ساخت آمریکا است.

خلبان این هواپیما به علت احتمال بروز نقص فنی ناچار به فرود در زمینهای کشاورزی شد و خوشبختانه هیچ آسیبی به خلبان و هواپیما نرسیده است.

این هواپیما در مسیر فرودگاه پیام در کرج بوده که خلبان با دادن احتمال نقص فنی مجبور به فرود اضطراری شده است.

برای انتقال هواپیما به نزدیک ترین فرودگاه که فرودگاه آزادی احمدآباد است اقدامات در حال انجام است.