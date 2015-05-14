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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۷:۵۵

حجت الاسلام شهرستانی:

اختلافات بین گروه‌ها و حذف افراد موجب عقب افتادگی کشور می‌شود

اختلافات بین گروه‌ها و حذف افراد موجب عقب افتادگی کشور می‌شود

قم - نماینده آیت الله سیستانی در ایران گفت: اختلافات بین گروه‌ها و حذف افراد موجب عقب افتادگی کشور می‌شود در حالی که پیشرفت و تعالی کشور با همکاری و همدلی امکان پذیر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید جواد شهرستانی بعد از ظهر پنج‌شنبه در دیدار نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر، رئیس و شورای معاونان این مرکز در سخنانی ابراز داشت: همه مسئولان باید قدردان موقعیت و جایگاه خود باشند و باید از این فرصت در راستای خدمت هر چه بیشتر به مردم استفاده کنند.

وی بیان داشت: امروز در کشور مشکلات متعددی وجود دارد که مسئولان می‌توانند با مدیریت و برنامه ریزی در راستای مرتفع شدن آنها تلاش کنند که در این زمینه می‌توان گفت مدیریت بر تعهد و تخصص مدیران تقدم دارد.

نماینده آیت الله سیستانی در ایران گفت: یکی از عوامل پیشرفت کشورهای غربی مدیریت آنها است و آنها استعدادی بیشتر از استعدادهای دانشمندان ما ندارند بلکه با بهره‌گیری از مدیریت، این استعدادها را گرد هم جمع می‌کنند و از ظرفیت و توانمندی آنها بهترین استفاده را می‌برند.

وی ادامه داد: در برخی از مواقع در کشور ما دیده می‌شود که به جای جذب افراد، آنها را ترد می‌کنیم و بعد از مدتی که گروه جدید در کشور سرکار می‌آیند به دنبال حذف نیروهای فعلی است در حالی که در بین همین افراد انسان‌های توانمند و مدیری وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد.

حجت الاسلام شهرستانی همچنین وجود اختلافات بین گروه‌های مختلف در کشور را موجب عقب افتادگی‌ها دانست و ابراز داشت: باید اختلافات و منیت‌ها را کنار گذاشت چرا که اختلافات بین گروه‌ها و حذف افراد موجب عقب افتادگی کشور می‌شود در حالی که پیشرفت و تعالی کشور با همکاری و همدلی امکان پذیر خواهد بود.

وی رمز موفقیت در کارها را خلوص نیت و تلاش برای رضای الهی برشمرد و ابراز داشت: کسانی که در جمعیت هلال احمر فعالیت دارند باید کارهایشان برای رضای خداوند باشد چرا که در این صورت از اجر بیشتری نزد خداوند برخوردار خواهند بود.

کد مطلب 2580991

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