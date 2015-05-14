به گزارش خبرنگار مهر، بعد از چند روز رخوت و خلوتی در فضای بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، مصلی امام خمینی(ره) به یکباره شاهد جمعیت قابل توجهی بود. از صبح و ساعت ۱۰ که نمایشگاه باز می‌شود، رفت و آمد قابل توجهی در خیابان شهید بهشتی دیده می شد و شلوغی امروز نمایشگاه از صبح تا این لحظه ادامه داشته است.

این شلوغی را نیز می شد در بخش‌های مختلفی از جمله پارکینگ های خودرو و موتورسیکلت‌ها، شرکت واحد، مینی بوس‌های انتقال بازدیدکنندگان، سرویس های بهداشتی، حیاط بزرگ مصلی، شبستان و... مشاهده کرد. قسمت مربوط به رفت و آمد از قسمت استقرار ناشران کودک، دانشگاهی و کمک آموزشی نیز امروز مملو از جمعیت بود، چون تعداد زیادی از بازدیدکنندگان امروز نمایشگاه، را دانش آموزان در گروه‌های مختلف سنی تشکیل می دادند.

مشکلی که همچنان خبرنگاران در روز هشتم با آن دست به گریبان هستند، عدم اجازه ورودشان به بخش VIP نمایشگاه با وجود داشتن کارت ویژه برای حضور در این بخش است. برخی از ماموران حاضر در این بخش، برخورد چندان مناسبی با خبرنگاران نداشته و آن ها را از ورود به بخش تشریفات نمایشگاه منع می کنند.

از حیث آب و هوا نیز می توان به یاری و مساعدت عوامل طبیعی به بازدید بیشتر از مصلی اشاره کرد. از ابتدای صبح تا این لحظه، آسمان مصلی نیمه ابری بود یعنی نه آفتاب شدیدی داشت و نه باران بارید. به همین دلیل گرمای هوای مصلی نیز کمتر از روزهای پیشین بود. با این حال، عدم وجود سیستم تهویه در شبستان مصلی، بازدید بازدیدکنندگان از بخش ناشران عمومی را با دشواری و مشکل روبرو می کرد. به این ترتیب، فضای داخلی شبستان، اصطلاحات دم داشت و رفت و آمد در راهروهای شبستان، با مشکل روبرو بود.

با این حال، ساعات پایانی برپایی هشتمین روز نمایشگاه، با وزش بسیار شدید باد و آمدن گرد و غبار بسیار زیاد، به فضاهای باز مصلی همراه است. طوری که عده زیادی از بازدیدکنندگان به سرعت به بخش های داخلی و محیط های بسته نمایشگاه می روند.

اتفاق دیگری که به کرات در گوشه و کنار مصلی می افتد، گرفتن عکس و به ویژه عکس های سلفی بازدیدکنندگان با اماکن مختلف مصلی است. به نظر می رسد، منظره زیبا یا جایگاه مناسب برای افرادی که عکس می گیرند، تفاوت چندانی نمی کند و در گوشه و کنار بخش های مختلف نمایشگاه کتاب تهران می توان، شاهد گرفتن عکس های یادگاری دسته جمعی و یا عکس های سلفی بود.

پیش بینی می شود جمعیت بازدیدکننده بیشتری، در ۲ روز پایانی نمایشگاه، که روزهای تعطیل جمعه ۲۵ و شنبه ۲۶ اردیبهشت _ روز عید مبعث پیامبر اکرم(ص) _ هستند، به مصلی سرازیر شود.