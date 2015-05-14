ساماندهی گلزار شهدای اهواز ۲۰ میلیارد تومان اعتبار می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا فرجیان ظهر امروز در حاشیه آئین تجلیل از خانواده های شهدا در سالن جلسات هلال احمر خوزستان، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گلزار شهدای اهواز با ۱۴ هزار متر مربع بزرگترین گلزار شهدا در کشور است اما به دلیل وسعت و بی نظمی به ساماندهی اساسی نیاز دارد.

وی افزود: مشکلات این گلزار به گذشته باز می گردد و نمی شود آن را به راحتی اصلاح کرد اما روند بازسازی آن را به سه فاز تقسیم کرده ایم که در فاز اول رواق ها را با اعتبارات دولت می سازیم.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان تصریح کرد: فاز دوم با اعتبار ۳۰ میلیارد ریالی و با مشارکت سه سازمان اجرا می شود و در این فاز دوم به دلیل فرسودگی، سقف ها بازسازی می شوند.

اعتبار قطره چکانی دولت

فرجیان بیان کرد: اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی دولت را به صورت قطره چکانی می دهند و با این اعتبار قطره چکانی نمی توان کار اساسی کرد ضمن این که این فاز با اعتبار یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان انجام داده می شود.

وی عنوان کرد: در قطعه اول گلزار شهدای اهواز یک هزار و ۶۱۰ شهید آرمیده اند و سه هزار و ۴۰۰ متوفی خاک شده اند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان در پایان با اشاره به فعالیت های هلال احمر گفت: این فعالیت ها به عنوان فعالیت های عاقبت بخیری درون و بیرون کشور اجر معنوی دارد.