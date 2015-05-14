به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از تازه های نشر انتشارات وزارت امور خارجه با حضور مسئولان وزارت امور خارجه و اساتید دانشگاه و فرهیختگان در سرای اهل قلم نمایشگاه تهران برگزار شد.

در این مراسم تازه های نشر انتشارات وزارت امور خارجه از جمله «ارزیابی الگوهای سیاست خارجی ایران بین دو انقلاب» اثر روح الله اسلامی، «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه» اثر دکتر کیهان برزگر و «دیپلماسی دولت اصلاحات در جهان عرب در خاطرات سید محمد صدر» تألیف روحی صفت و حقیقی کفاش رونمایی شد.

دکتر کیهان برزگر مدیر گروه روابط بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات در خصوص اثرش با عنوان «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه بین حوادث یازده سپتامبر 2001 و تحولات عربی 2011» گفت: این کتاب می خواهد اهمیت منطقه گرایی در سیاست خارجی جهوری اسلامی ایران را مورد بحث و بررسی قرار دهد. این بحث باید در کشور توسعه یابد.

وی افزود: اهمیت منطقه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بیشتر شده است. دو دلیل برای این موضوع قابل اقامه است. دلیل اول جنگهای آمریکا در منطقه است. آمریکا جنگهایی را در افغانستان وعراق شروع کرد که سرآغاز تغییر ماهیت در دولتهای منطقه بوده است.

وی تصریح کرد: در نتیجه این جنگها مسائل بعد از منازعه وبحران به وجود آمد و باعث اهمیت یافتن موضوع «ثبات» در منطقه شد. همچنین حضورآمریکا در منطقه باعث شد امنیت در مرزهای ایران بیشتر مورد توجه باشد. در واقع آمریکا به حوزه امنیت ملی ایران وارد شد.

برزگر یادآور شد: در این بحث، پرسش این است که دامنه و مرزهای حضور ایران در مسائل منطقه ای تا کجاست و ایران چه رویکردهایی را باید در منطقه دنبال کند.

رئیس پژوهشکده مطالعات خاورمیانه وزارت خارجه در ادامه افزود: در این اثر به ابعاد مختلف مفهومی، تئوریک و تاریخی منطقه گرایی پرداخته شده است. فصول کتاب به مباحث کلان و مباحث کشور به کشور اختصاص یافته است. یافته اصلی این بوده که سیاست خارجی ایران از یک کشور به کشور دیگر بر مبنای تاریخ، هویت، جغرافیا، نگاه تمدنی-ملی و ارزشی و ایدئولوژیک فرق می کند.

برزگر در ادامه تأکید کرد: نکته دوم این است که منطقه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تحت تأثیر رویکرد جهانی شدن است. در واقع منطقه گرایی و جهانی شدن سعی کرده اند یکدیگر را به تعادل برسانند. بر این اساس دو رویکرد در سیاست خارجی ایران قابل تصور است یکی تقویت منطقه گرایی و دیگری رویکرد جهانی شدن.

مدیر گروه روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات تصریح کرد: واقعیت جامعه ایرانی این است که برای خود مسئولیتی فراتر از منطقه تصور می کند. این موضوع را شاید به عبارتی بتوان چالش برای ایران در نظر گرفت ولی می توان تعبیر بهتر «خاص گرایی» را برای آن به کار برد.

وی تأکید کرد: بدان معنا که ایران از یک طرف برداشت ارزشی و هویت گونه از نقش خود در مسائل منطقه ای و از سوی دیگر جنبه ماتریالیستی و مادی نسبت به رشد و توسعه، تکنولوژی و ژئوپلیتیک دارد که جهانی شدن نام دارد. پرسش این است که مرزهای ورود به این دو جنبه کدامند؟

وی افزود: نکته سوم مفهوم تعادل در سیاست خارجی ایران است. این مفهوم نیز در این کتاب بحث شده به این معنا که ایران سعی می کند بین منطقه گرایی و جهانی شدن تعادل و ارتباطی برقرار کند. لذا استراتژی چندجانبه گرایی را در سیاست خارجی دنبال می کند که در سالهای آتی تقویت نیز خواهد شد.

این استاد دانشگاه در ادامه یادآور شد: از لحاظ مفهومی دو مفهوم «ثبات» و «مشارکت استراتژیک» ارتباط دارند و افزایش مشارکت استراتژیک با ایران در مسائل منطقه ای به مفهوم ثبات منجر می شود. نگاه کشورهای اروپایی و چین و روسیه به ایران این است که ایران می تواند باعث ثبات بخشی در منطقه شود. آن هم در منطقه ای که سرتاسر در آشوب است. ایران به رغم بی ثباتی های منطقه، دولتی قوی و باثبات است. لازم به ذکر است که یک توافق هسته ای بر چنین ثبات بخشی ایران خواهد افزود که نتیجه آن حرکت کشورهای منطقه به سوی روابط بیشتر با ایران خواهد بود.

وی تصریح کرد: منطقه نقطه قوت ماست به شرط اینکه ارزش مشارکت دیگران با ایران در منطقه را افزایش دهیم.

برزگر در ادامه یادآور شد: سابقه بحث «ثبات» در منطقه به تلاشهای دکتر ظریف و شروع حوادث 11 سپتامبر و متعاقب آن کنفرانس بن درباره افغانستان باز می گردد که نمونه عملیاتی کردن نقش ثبات بخشی ایران در منطقه بود.

مؤلف «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه بین حوادث یازده سپتامبر 2001 و تحولات عربی 2011» در پایان تأکید کرد: این اثر تلاش داشته تا میان مباحث نظری وتئوریک و جنبه های سیاست‌گذارانه ارتباط نزدیک برقرار سازد.

در انتهای این نشست عباس نادری محقق و پژوهشگر روابط بین الملل نیز بر اهمیت پیوند میان مباحث نظری و دانشگاهی با مباحث عملی و سیاستگذارانه در حوزه روابط بین الملل تأکید کرد.

وی افزود: کتبی که توسط وزارت امور خارجه منتشر می شود در این راستا تلاش وافری دارند.