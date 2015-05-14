به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورغلامی عصر امروز در نشست خبری با خبرنگاران رسانههای گروهی با اشاره به شرایط دیدار تیمش مقابل سپاهان اصفهان اظهار داشت: باید بگویم که سایپا به دنبال آن است که در درجه نخست، فوتبالی زیبا مقابل سپاهان به نمایش بگذارد و پس از آن به دنبال کسب سه امتیاز مسابقه است.
وی افزود: ما تلاش میکنیم که در این مسابقه فوتبال خوبی از خود به نمایش بگذاریم و با توجه به اینکه این دیدار در تعیین قهرمان نیز تأثیرگذار است، همه توان خود را برای کسب پیروزی در آن به کار میگیریم.
مربی تیم فوتبال سایپای البرز با اشاره به شرایط لیگ برتر و مسابقات فصل جاری تصریح کرد: باید بگویم که وقفههای امسال لیگ برتر به تیمهای مختلف ضربه زد اما باید گفت که کیفیت مسابقات لیگ امسال به میزان قابل توجهی بالا بود و باید بگویم که تیمهایی مثل سپاهان، ذوبآهن، تراکتورسازی، نفت تهران و سایپا، بهترین تیمهای لیگ امسال به شمار میرفتند.
وی در پاسخ به سئوالی پیرامون پیشبینیاش از قهرمان امسال لیگ برتر ادامه داد: به هر حال تیم سپاهان یکی از شانسهای قهرمانی به شمار میرود و اگر درباره مدعیان قهرمانی صحبت کنم، ممکن است حرف و حدیثهایی به وجود بیاید.
پورغلامی ادامه داد: به هر حال همه این تیمها برای قهرمانی شانس دارند و امیدوار هستم در بازیهای فردا تیمی قهرمانی را ازآن خود کند که شایستگی بیشتری از تیمهای دیگر دارد.
وی پیرامون شرایط سایپا در فصل جاری و عملکرد این تیم تصریح کرد: ما امسال به دنبال آن بودیم که فوتبالی زیبا از خود به نمایش بگذاریم و به نظر من این اتفاق در لیگ صورت گرفت اما در کنار آن، برنامههایی برای تربیت بازیکنان جوان در دستور کار داشتیم و با معرفی بازیکنانی چون علیزاده، ترابی و رحمانی، این اتفاق صورت گرفت.
مربی سایپا درباره بحث اختلافات مجید جلالی، سرمربی این تیم با مدیرت باشگاه اضافه کرد: جلالی چند روز پیش در جلسهای با مسئولان باشگاه صحبت کرده و سوءتفاهمات در این جلسه برطرف شد و در حال حاضر توافقات خوبی بین آنها صورت گرفته است.
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