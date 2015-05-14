به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ عصر پنج شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای صبای قم و فولاد خوزستان که در دفتر باشگاه صبا برگزار شد اظهار داشت: از قم خاطرهای دارد و وقتی برای نخستین بار در قم کارم را در لیگ آغاز کردم از من سئوال کردند که آیا ۳ هفته دیگر بر سر کار هستی و حالا آمدهام بگویم که ۲ سال اینجا بودهام و ۲ سال دیگر هم میمانم.
وی افزود: بازی با صبا برای ما مهم است زیرا میخواهیم به سهمیه آسیایی برسیم اما نوعی بیانگیزگی در بازی آخر در بین بازیکنان وجود دارد و بازیکنان در هفتههای پایانی لیگ به فکر آینده خود هستند و من از بازیکنانم میخواهم که به بازی فردا فکر کنند.
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان گفت: از دست دادن ۷ امتیاز در ۳ بازی اخیر اتفاق عجیب و شگفت انگیزی برای فولاد نیست زیرا ما در این فصل فشارهای زیادی را تحمل کردیم و فکر میکردم خیلی پیشتر از این وارد بحران و افت شویم.
اسکوچیچ بیان داشت: تعداد نفرات ما به دلیل مسائلی که برای تیم ما پیش آمد کم شد و با توجه به درگیر بودن در لیگ ایران و لیگ قهرمانان از وضعیت فعلی و جایگاه کنونی فولاد رضایت دارم اما واقعیت این است که دوست دارم این فصل هر چه سریعتر تمام شود.
وی عنوان کرد: امسال ۳ بار به طور کامل تیم را تغییر دادیم و مجبور شدیم از تاکتیکهای متفاوتی استفاده کنیم اما اگر کمی خوش شانستر هم بودیم میتوانستیم جایگاه بهتری کسب کنیم.
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان با امتناع از پاسخ در مورد وضعیت محسن مسلمان، مذاکره استقلال با خود را تکذیب کرد و گفت: مدتی است که قراردادم را با فولاد تمدید کردهام و حضورم در تیمی دیگر صحت ندارد و منطقی هم نیست.
اسکوچیچ در مورد برنامههایش برای فصل آینده فولاد گفت: واقعیت این است که من آدم جاه طلبی هستم و میخواهم تیمی برای قهرمانی ببندم و امیدوارم باشگاه فولاد هم مثل من جاه طلب باشد.
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