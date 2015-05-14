روز شهرستان دلفان برگزار شد/ گرامیداشت شهدای عملیات حاج عمران

به گزارش خبرنگار مهر، هر نامگذاری فلسفه ای دارد و چه زیباست این نامگذاری به نام بهترین مردان باشد، مردانی که لبیک گویان به ندای «هل من ناصر» حسین زمان تمام هستی خویش را فدای میهن اسلامی خود کردند.

نامگذاری روز شهرستان دلفان به نام نامی شهدای عملیات حاج عمران، عملیاتی که به حق یکی از افتخارات بزرگ رزمندگان دلیر شهرستان دلفان است از این دست نامگذاری هاست.

به ياد و نام شهداي عمليات غرور آفرين حاج عمران روز ۲۴ ارديبهشت ماه را روز شهرستان دلفان ناميده اند روزي كه يادآور حماسه سازي هاي رزمندگان اسلام در دوران پر افتخار ۸ سال دفاع مقدس و جانفشاني و ايثاري است.

امروز بيست و چهارم ارديبهشت ماه ۹۴ براي دومين بار در سالن ورزشي امام خميني (ره) روز گراميداشت شهرستان با حضور جمع كثيري از اقشار مختلف مردم به ويژه جوانان و نوجوانان، خانواده هاي معظم شهدا، ايثارگران و مسئولاني استانی و شهرستان برگزار و ياد و خاطره شهداي گرانقدر اين روز تاريخي گرامي داشته شد.

در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از دست آوردهای نظامی، کتاب و محصولات فرهنگی، بیمارستان صحرایی به صورت نمادین برپا شد که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.

همچنین در پایان این مراسم از خانواده های ۲۰ تن از شهدای عملیات حاج عمران با حضور سردار کشکولی فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) و جمعی از مدیران کل استان و مسئولان دلفان با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.