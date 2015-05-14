به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار عصر پنج شنبه در نشست خبری پیش از دیدار تیمهای صبای قم و فولاد خوزستان که در دفتر باشگاه صبای قم برگزار شد، اظهار داشت: بازی سختی برابر فولاد در پیش داریم زیرا آنها روی کاغذ شانس آسیایی شدن دارند اما تیم ما هم انگیزه خاص خود را دارد و میخواهیم با یک بازی تهاجمی ۳ امتیاز بازی را به دست آوریم و لیاقتهایمان را ثابت کنیم.
وی افزود: صبا برابر فولاد بدون محروم به میدان میرود اما ۳ بازیکن ما به دلایل مختلف برابر فولاد غایب هستند که این نفرات شامل مسعود حق جو، پیروز قربانی و جواد کاظمیان میشود؛ ضمن اینکه ایوب کلانتری با رفع مشکل آسیب دیدگی میتواند در بازی فردا به میدان برود.
سرمربی تیم فوتبال صبای قم درباره تمدید قراردادش با صبای قم گفت: بهتر است در این باره پس از پایان فصل صحبت کنیم و ترجیح میدهم بر روی بازی فردا تمرکز کنم.
تارتار درباره وضعیت کلی لیگ چهاردهم بیان داشت: امسال با کاهش میانگین سنی بازیکنان لیگ مواجه بودیم که سبب پویا شدن و بالا رفتن میزان دوندگی بازیکنان تیمها شد و فکر میکنم از روند برنامه ریزی لیگ، تیمهای ملی ما بهرهمند شدند.
وی عنوان کرد: صبا امسال به دلایل مختلف نظیر از دست دادن مهاجمانش، ناداوری و مسائل مالی نتوانست در جایگاه بهتری قرار گیرد اما به نظر من، صبا یکی از باکیفیتترین تیمهای لیگ بود و در برابر تمامی مدعیان نمایش خوبی داشت و اگر قضاوتها مشکل نداشت اکثر مدعیان را شکست میدادیم.
سرمربی صبا تصریح کرد: بیش از ۱۰ امتیاز صبا به دلیل اشتباهات داوری سوخت و اگر این حوادث داوری اتفاق نمیافتاد شاید حالا برای کسب سهمیه آسیایی تلاش میکردیم.
تارتار افزود: حدس من این است که دلیل این مشکلات داوری این بوده که ما در میانه جدول بودیم و نباید بدین شکل باشد که به این سادگی حق مربی و بازیکنی که زحمت میکشد به این دلیل که شانس صعود و سقوط ندارد ضایع شود.
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