پرورش ماهی در قفس و گلخانه ها توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر پنجشنبه، سید حسن صالحی در سفر یکروزه به استان قزوین برای بازدید از چند طرح کشاورزی و آبزی پروری در جلسه ای با حضور تولیدکنندگان و پرورش دهندگان ماهی، تعاونی های آبزی پروری و مدیران سازمان جهاد کشاورزی قزوین در سالن باغستان گفت: براساس برآورد سازمان غذای کشور نروژ متوسط مصرف آبزیان در جهان ۲۰ کیلوگرم و در ایران ۹ کیلوگرم است که تا میزان استاندارد فاصله زیادی داریم.

رئیس سازمان شیلات کشور تصریح کرد: این آمار در استان قزوین شش کیلوگرم است و خیلی از استانهای ما این وضعیت را دارند که باید برای توسعه تولید و مصرف سرانه تلاش بیشتری کرد و از همه ظرفیتها بهره برد.

صالحی بیان کرد: توسعه آبزی پروری می تواند در تامین سلامت غذایی مردم نقش مهمی ایفا کند و اگر در گذشته مصرف ماهی در روستاها بسیار اندک بود امروز به واسطه احداث استخرهای پرورشی زمینه تغییر ذائقه مردم و جای گرفتن ماهی در سبد غذایی هم گامهایی برداشته شده است.

وی تصریح کرد: هدف گذاری ما در کسب پروتئین روزانه از ماهی ۴۰ گرم در روز است که در حال حاضر این میزان ۵.۵ گرم است که باید روزانه ۱.۵ گرم به این سهم اضافه شود.

این مسئول تعامل و همکاری شیلات با دامپزشکی را بسیار مناسب دانست و یادآورشد: باید ایزارآلات مورد استفاده در شیلات و استخرها، تامین بچه ماهی کنترل شده و بهداشتی باشد تا سلامت مردم تضمین شود.

توسعه فعالیت های آموزشی

صالحی برگزاری تورهای خارجی برای فعالان عرصه شیلات را از برنامه های آموزشی این حوزه ذکر کرد و اظهارداشت: با اعزام هیئت هایی متشکل از تولیدکنندگان و پرورش دهندگان به کشورهای خارجی صاحب تجربه تلاش می کنیم دانش فنی و تجربی بهره برداران را بالا ببریم تا به چرخه تولید کمک شود.

رئیس سازمان شیلات کشور اظهارداشت: در ماهی سردابی که مصرف آبی ندارد باید بیشتر کار شود و در خصوص تامین منابع آبی هم استفاده از ظرفیت های موجود مانند سدهای کشاورزی، کانالهای آبیاری و گلخانه ها در الویت قرار گیرد.

وی بیان کرد: مناطق زیر سدهای کشاورزی بهترین مکان برای پرورش ماهی است و اگر بخواهیم توسعه آیزی پروری محقق شود باید از همه ظرفیت های موجود استفاده کنیم.

صالحی یادآورشد: مجوز ورود ۴۵ میلیون قطعه تخم چشم زده صادر شده و برای تامین بچه ماهی در استانها هم حمایت لازم را انجام می دهیم.

استان قزوین مستعد تولید بچه ماهی است

این مسئول گفت: استان قزوین در گذشته در بسیاری از زمینه ها شاخص بوده و امروز هم می تواند با یک مدیریت منطقی و بهره گیری از همه ظرفیت ها جایگاه خود را حفظ کند و الگو باشد.

وی اضافه کرد: قزوین می تواند در تولید بچه ماهی و مدیریت زنجیره ای با داشتن شهرک های خوب صنعتی سرآمد باشد و در این زمینه فعالیت بیشتری از خود نشان دهد.

پرورش ماهی در گلخانه ها توسعه می یابد

صالحی گفت: یکی از ظرفیت های مغفول مانده در بخش آبزیان استفاده از گلخانه ها برای تولید ماهی است که این طرح در برخی استانها اجرا شده وموفقیت آمیز بوده و قزوین هم می تواند آن را عملیاتی کند.

وی افزود: از "تولید و پرورش ماهی در قفس" هم به عنوان رویکرد جدید شیلات حمایتن می کنیم و تسهیلات لازم را در اختیار بهره برداران وتولیدکنندگان قرار می دهیم.