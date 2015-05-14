به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت چند ساعت از تکذیب ربوده شدن یک کشتی ماهیگیری ایران توسط دزدان دریایی و رد پای گروه های تروریستی توسط مسئولان سازمان بنادر و دریا نوردی، در نهایت این ادعا با اظهارات معاون وزیر جهان رنگ واقعیت به خود گرفت.

حسن صالحی معاون وزیر جهاد کشاورزی با تائید گروگانگیری و اسارات خدمه و کشتی ماهیگیری ایرانی توسط گروه تروریستی الشباب، گفت: این کشتی ماهیگیری متعلق به بخش خصوصی است و به علت نقص فنی دو سه روز در اقیانوس هند متوقف شده بود.

رئیس سازمان شیلات کشور با اعلام اینکه خدمه این کشتی پس از اینکه خود را به ساحل می رسانند از جانب نیروهای گروه الشباب به اسارت در آمده اند، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴ خدمه این کشتی در اسارت بسر می برند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: تعدادی از اعضای گروه الشباب در عرشه کشتی ماهیگیری ایرانی حضور یافته اند.