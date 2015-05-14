سمینار آموزشی مربیان فوتبال و فوتسال در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سمینار علمی و آموزشی مربیان فوتبال و فوتسال عصر پنج شنبه در فرهنگسرای جوان قم برگزار شد و مطالب آموزشی و پژوهشی حوزه فوتبال با حضور مدرسان کنفدراسیون فوتبال آسیا در قم به بحث گذاشته شد.

نخستین سخنران این سمینار محمد گل محمدی مدرس فوتبال پایه بود که به بیان طرح‌های سراسری فدراسیون فوتبال درباره توسعه فوتبال پایه، مشکلات پیش رو و برنامه توسعه زیر ساختی فوتبال پایه پرداخت و توضیحاتی در زمینه مدارس فوتبال ارائه کرد.

دومین سخنران این سمینار قدرت الله باقری مربی بدنساز سابق تیم ملی فوتسال کشورمان بود که با برگزاری کارگاهی در زمینه علم تمرین، در سخنانی به بیان ظرفیت‌های تمرین در فوتبال در بازی زمانی پیش فصل پرداخت.

مسئول کمیته آسیا ویژن هیئت فوتبال استان قم نیز در سخنانی وضعیت طرح آسیا ویژن در قم را مثبت ارزیابی کرد و گفت: طرح آسیا ویژن هم اکنون در فاز دوم خود در استان قم قرار دارد.

شهاب الدین حسامی گفت: خوشبختانه نظر فدراسیون فوتبال بر این است که طرح آسیا ویژن در قم جلو‌تر از حد استاندارد خود قرار دارد و برنامه‌های توسعه این طرح با قوت ادامه پیدا می‌کند.

دبیر کمیته آموزش هیئت فوتبال استان قم نیز در این همایش اعلام کرد که فستیوال‌های مدارس فوتبال در استان قم، تابستان امسال در رده‌های سنی پایه برگزار می‌شود.

محمد رضا عباسی افزود: مدارس فوتبال برای فعالیت باید پروانه فعالیت سال ۹۴ را یک سال اعتبار دارد اخذ کنند و پیش از اخذ مجوز از هر گونه تبلیغات در سطح شهر پرهیز کنند.

وی عنوان کرد: مربیانی که با مدارس فوتبال فاقد مجوز کار کنند از خدماتی که هیئت فوتبال به مربیان می‌دهد نظیر حضور در کلاس‌های ارتقای درجه مربیگری محروم خواهند شد.