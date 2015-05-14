  1. سلامت
  2. درمان
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۹:۲۱

اورژانس موتوری وارد کلانشهرها می شود

اورژانس موتوری وارد کلانشهرها می شود

معاون درمان وزارت بهداشت، از راه اندازی اورژانس موتوری در کشور خبر داد و گفت : این طرح امسال در شهرهای با جمعیت بالای ۵۰۰ هزارنفر اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی به ترافیک سنگین در کلانشهرها و زمان طولانی تردد آمبولانس ها اشاره کرد و افزود: به منظور سرعت بخشی در ارائه خدمات اورژانسی به بیماران، این طرح اجرا می شود.

وی افزود: این نوع اورژانس در ساعات پر ترافیک و با تجهیزات کامل و تکنسین های مجرب، خدمات ارائه می کنند.

آقاجانی گفت: با راه اندازی آمبولانسهای موتوری ،شاهد کاهش مشکلات در زمینه خدمات رسانی اورژانس خواهیم بود.

معاون وزیر بهداشت، همچنین از ادامه برنامه های درمانی طرح تحول سلامت در سال ۹۴ نام برد و کاهش هزینه های پرداختی مردم در بیمارستان های دولتی، افزایش پوشش بیمه ای و استقرار پزشک در مناطق محروم و حمایت از زایمان طبیعی را از جمله اصلاحات خدمات درمانی عنوان کرد و گفت: امسال نیز همچون سال گذشته این برنامه در اولویت است.

آقاجانی همچنین به کاهش هزینه های پیوند مغز استخوان اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه جدید مقرر شد بخشی از هزینه پیوند مغز استخوان را وزارت بهداشت پرداخت کند.

کد مطلب 2581048
حبیب احسنی پور

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها