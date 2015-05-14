اورژانس موتوری وارد کلانشهرها می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد آقاجانی به ترافیک سنگین در کلانشهرها و زمان طولانی تردد آمبولانس ها اشاره کرد و افزود: به منظور سرعت بخشی در ارائه خدمات اورژانسی به بیماران، این طرح اجرا می شود.

وی افزود: این نوع اورژانس در ساعات پر ترافیک و با تجهیزات کامل و تکنسین های مجرب، خدمات ارائه می کنند.

آقاجانی گفت: با راه اندازی آمبولانسهای موتوری ،شاهد کاهش مشکلات در زمینه خدمات رسانی اورژانس خواهیم بود.

معاون وزیر بهداشت، همچنین از ادامه برنامه های درمانی طرح تحول سلامت در سال ۹۴ نام برد و کاهش هزینه های پرداختی مردم در بیمارستان های دولتی، افزایش پوشش بیمه ای و استقرار پزشک در مناطق محروم و حمایت از زایمان طبیعی را از جمله اصلاحات خدمات درمانی عنوان کرد و گفت: امسال نیز همچون سال گذشته این برنامه در اولویت است.

آقاجانی همچنین به کاهش هزینه های پیوند مغز استخوان اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه جدید مقرر شد بخشی از هزینه پیوند مغز استخوان را وزارت بهداشت پرداخت کند.