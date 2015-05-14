به گزارش جهان نیوز به نقل از مرکز خبر «حوزه»، آیت‌الله حسین وحید‌خراسانی در درس تفسیر خود در مسجد اعظم به برخی از مقامات و ویژگی‌های حضرت امام کاظم(ع) اشاره کرد و گفت: اگر این مملکت به ائمه دین معرفت داشت و می‌دانست که امام موسی بن جعفر علیهما السلام کیست؟ این کشور در سالروز شهادت این امام همام یکپارچه در عزا بود، منتها نه ما فهمیدیم، نه دیگران.



وی با نقل برخی از قضایا در علم و معجزات و عبادات آن حضرت گفت: این قضایا عقل هر حکیمی را مبهوت می‌کند. جبرئیل و میکائیل(ع) در عبادت او مبهوت‌اند؛ هفت سال تمام، با ساق استخوان کوبیده سجده کرد، آن هم چه سجده‌ای! بعد از نماز صبح به سجده می‌رفت، اذان ظهر سر از سجده بر می‌داشت و کار بندگی را به جایی رساند که شد زین المجتهدین.



یکی از مراجع تقلید ضمن بیان مصائب آن امام همام بیان کرد: ای هیئات مذهبی! اگر غیرت دینی دارید، همه باید حرکت کنید و در سالروز شهادت آن امام همام در شهرهای قم، مشهد و ... با پرچم‌های عزا در کوچه و خیابان به دخترش حضرت معصومه علیها السلام و به پسرش حضرت امام رضا علیه‌السلام تسلیت بگویید و به دنیا اعلان کنید هفت سال در ظلمات زندان، روز و شب در سجده گذشت و آن جور از دنیا رفت.