سه مرکز امدادی- اداری هلال احمراستان کرمانشاه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار خبرنگار مهر، همزمان با هفته هلال احمر عصر پنج شنبه با حضور استاندارکرمانشاه سه مرکز اداری- امدادی جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در شهرستان های اسلام آباد غرب، کرمانشاه و پاوه افتتاح و به بهره برداری رسید.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه در این مراسم، اعتبار هزینه شده برای مراکز مذکور را هفت میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: زیر بنای این سه مرکز در مجموع ۴۰۰۰ متر است.

عادل شفیعی افزود: افتتاح و بهره برداری از پروژه های مذکور، نقش بسزایی در امداد و خدمت رسانی به شهرستان های محل افتتاح دارد.

وی از در دست اجرا بودن دو مرکز دیگر اداری- امدادی این جمعیت با پیشرفت ۹۰ درصدی در شهرستان های کنگاور و سنقر خبرداد و اعتبار مورد نیاز آن را سه میلیارد تومان عنوان کرد.

شفیعی افزود: سعی ما این است دو مرکز دیگر نیز طی هفته دولت آماده و به بهره برداری برسد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه تصریح کرد: پروژه های مذکور از جمله پروژه های مصوب سفر مقام معظم رهبری به استان کرمانشاه بوده که نقش مهمی در تقویت زیرساخت های امدادی استان دارد.

وی هم‌چنین در ادامه به برنامه های هفته هلال احمر استان اشاره کرد و از برگزاری ۱۵۰ مانور تخصصی در این هفته خبرداد.

شفیعی از افتتاح ۱۵ انون روستایی در روستاهای استان نیز طی این هفته خبرداد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه هم چنین از اعزام ۱۵ کاروان سلامت به روستاها و نقاط محروم استان طی هفته هلال احمر خبرداد.

وی از عضویت ۱۶۵ هزار نفر در جمعیت هلال احمر استان کرمانشاه خبرداد و گفت: از این نظر استان کرمانشاه در جایگاه اول کشور قرار دارد.