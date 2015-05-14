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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۲۳:۰۴

ریزش معدن سنگ در شاهرود یک کشته بر جای گذاشت

ریزش معدن سنگ در شاهرود یک کشته بر جای گذاشت

شاهرود – معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود گفت: در حادثه ریزش معدن سنگ تنگ پی حصار مجن این شهرستان یک نفر کشته و یک نفر نیز مجروح شدند.

سید محمد رضا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عصر امروز در حادثه ریزش معدن ‌سنگ تنگ پی حصار در مجن شهرستان شاهرود دو نفر کشته و مجروح شدند.

وی با بیان اینکه یک نفر در این سانحه کشته شده است، گفت: چند کارگر در محوطه این معدن مشغول به کار بودند که ناگهان بر اثر رانش سنگهای دپو شده معدن، عباس پروری که خود مالک این معدن نیز بوده دچار حادثه شده و در دم جان می سپارد و یکی از کارگران نیز مجروح و به بیمارستان امام حسین(ع( شاهرود منتقل می شود.

مجن در ۳۵ کیلومتری شمال غربی شاهرود، در بخش بسطام این شهرستان قرار دارد.

کد مطلب 2581089

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