جودوكاران خراسان رضوي بر سكوي قهرماني ايستادند // كمربندطلايي به اميرشيخ حسيني اهداء شد

به گزارش خبرنگار" مهر" اين رقابتها پس از دوروز مبارزه كه 210 جودوكار درقالب 32 تيم از30 استان حضورداشتند، با قهرماني تيم جودوي خراسان رضوي به پايان رسيد.

بنابراين گزارش تيم خراسان رضوي در مجموع با كسب دو مدال طلا و دو مدال نقره بر سكوي قهرماني ايستاد و تيم جودوي تهران با كسب دونشان طلا و يك نقره درجاي دوم قرارگرفت و تيم كرج با كسب دومدال طلا و دونشان برنز درجاي سوم قرار گرفت. ضمن اينكه جام اخلاق نيز به تيم جودوي قم، ميزبان اين دوره از رقابتها تعلق گرفت.

در دومين روز اين مسابقات باقر طوطي براي خراسان رضوي، امير شيخ حسيني براي تيم كرج و وحيد سرلك براي تيم تهران موفق به كسب مدال طلا شدند. همچنين اميرشيخ حسيني موفق به كسب جايزه ويژه " ايپون تروفي" با ركورد 3 دقيقه و30 ثانيه شد كه براي اولين بار به دارنده اين عنوان كمربند طلايي اهداء شد.