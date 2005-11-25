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۴ آذر ۱۳۸۴، ۱۹:۱۰

امام جمعه اردبيل:

بسيج بزرگترين شاهكار امام (ره) است// انقلاب قلوب مردم ما را تسخير كرده است

بسيج بزرگترين شاهكار امام (ره) است// انقلاب قلوب مردم ما را تسخير كرده است

حجت الاسلام والسملمين سيد حسن عاملي نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه اردبيل گفت: تشكيل نماد مردمي چون بسيج از شاهكار واقعي حضرت امام خميني(ره) مي باشد و اين نماد همچنان عزتمند و مقتدر به راه خود ادامه مي دهد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در اردبيل، حجت الاسلام و السملمين عاملي در خطبه هاي نماز جمعه اردبيل افزود: بسيج شجره طيبه است و در حقيقت ماندگاري و حفظ نظام وابسته به آن است و ما در زمان حاضر به نيروي مقتدر مردمي و خود جوش بسيج مي باليم و آن را بركت نظام مي دانيم.

وي گفت: مردم استان در سفر اخير رييس مجلس به خوبي و شايستگي از اين مرد دانشمند و دلسوز استقبال كردند و در حقيقت اين استقبال و حمايت دفاع از نظام اسلامي بود و ما در كمتر نظامي مي بينيم كه مردم با عشق و علاقه  در صحنه هاي مختلف جامعه حضور مي يابند و بايد اذعان كرد كه انقلاب قلوب مردم ما را تسخير كرده است.

حجت الاسلام و السملمين عاملي  در ادامه افزود: مردم استان بايد در سالگرد شهادت امام ششم شيعيان امام جعفر صادق(ع)  با حضور گرم و پرشور در مجالس عزاداري و ذكر نسبت به مقام شامخ اين امام بزرگوار اداي احترام كنند و طوري نباشد كه مراسم اين روز  با كمترين شكوه برگزار شود.

 امام جمعه اردبيل در خاتمه تصريح كرد: اگر چه ما نمي توانيم شيعه واقعي اين امام همام باشيم اما بياييم سعي كنيم كه حداقل انصار و خادم او باشيم و با ترويج معارف و حقايق اسلام و اهل بيت مكرم كمترين خدمت را به اسلام و شيعه بكنيم و ما اميدواريم مردم مسلمان و شيعي اردبيل با حضور در مجالس اين روز از مناسب ترين معارف ديني بهره بگيرند.

کد مطلب 258116

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