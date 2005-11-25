پيكر 110 شهيد دفاع مقدس تشييع شد

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر، در ايام پربركت هفته بسيج و در آستانه سالروز شهادت پيشواي ششم شيعيان جهان حضرت امام جعفر صادق(ع) پيكرهاي مطهر 110 تن از شهداي دوران دفاع مقدس عصر امروز بر دوش مردم شهيد پرور تا ستاد معراج شهداي تهران تشييع شد.

حركت كاروان شهدا بعد از اقامه نماز جمعه با حضور چشمگير آحاد ملت از مقابل دانشگاه تهران آغاز و پس از طي مسيري از خيابانهاي انقلاب و وحدت اسلامي تا خيابان بهشت و ستاد معراج شهداي تهران ادامه يافت.

حضور جمعيت مشتاق به حدي بود كه حركت تريلرهاي حامل پيكرهاي مطهر شهدا به كندي صورت مي گرفت.

به گزارش "مهر"، در ميان انبوه مردم بدرقه كننده تني چند از مقامات لشكري و كشوري نيز به چشم مي خوردند.

در حاشيه كاروان شهيدان مردم در دستجات گوناگون با نوحه سرايي مداحان اهل بيت عصمت و طهارت (ع) به عزاداري پرداخته و به سر و سينه مي زدند.

اين مراسم درساعت 16 و 30 دقيقه پايان يافت.