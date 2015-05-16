سید جعفر سبحانی در گفتگو با مهر درباره تذکر چهار تن از نمایندگان مجلس به وزرای صنعت و اقتصاد برای جلوگیری از اجبار خودروسازان به خرید سهام باشگاههای استقلال و پرسپولیس گفت: این حق نمایندگان مجلس است که در مورد موضوعات مختلف اظهارنظر کنند.
مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی با اشاره به فضای مجلس برای واگذاری سهام باشگاههای سرخابیها اظهار داشت: بعید است این نظرات از سوی نمایندگان مجلس حمایت شود.
چند روز پیش عزیز اکبریان نماینده مردم کرج، مهرداد بذرپاش و علیرضا محجوب نمایندگان مردم تهران و نادر قاضیپور نماینده مردم ارومیه در مجلس در تذکر کتبی مشترک به وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی، خواستار جلوگیری از اجبار خودروسازان به خرید باشگاههای استقلال و پرسپولیس شدند.
وی همچنین در مورد طرح دو فوریتی مجلس براساس گفته نجفنژاد رئیس فراکسیون ورزش مجلس مبنی بر جلوگیری از برگزاری مزایده چهارم دو باشگاه استقلال و پرسپولیس، گفت: بعید است دو فوریت این طرح در مجلس به تصویب برسد.
در این میان، رئیس فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در مورد کشیده شدن مزایده واگذاری باشگاههای استقلال و پرسپولیس به مرحله چهارم، گفته است: اصل واگذاری دو باشگاه به بخش خصوصی را مجلس تصویب کرد و با آن موافق است اما این شکل برگزاری مزایدهها پشت هم و کشیده شدن کار به مزایده چهارم در شأن ورزش کشور و فوتبال و دو باشگاه استقلال و پرسپولیس نیست.
سبحانی با تاکید بر اینکه مزایده روز بیست و نهم اردیبهشت ماه دو باشگاه استقلال و پرسپولیس به عنوان مزایده چهارم همچنان به قوت خود باقی است، تصریح کرد: ارزیابیها حاکی از این است که مزایده چهارم به لحاظ کمی و کیفی بهتر از مزایده سوم برگزار خواهد شد.
وی از انجام مذاکراتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم برای خرید سهام این دو باشگاه خبر داد و در پاسخ به این پرسش که آیا درخواستی از سازمان خصوصیسازی برای خرید سهام این دو باشگاه ورزشی صورت گرفته است یا خیر؟ گفت: این موضوع را نمیتوانیم اعلام کنیم و این خط قرمز ماست.
مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: قانونگذار به صراحت نسبت به واگذاری سهام این دو باشگاه تاکید کرده است. سال گذشته نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد را در مورد عدم واگذاری سهام این دو باشگاه به مجلس کشاندهاند و وی را به کارت زرد تهدید کردند.
سبحانی در پاسخ به این سئوال که آیا اصراری از سوی وزارت اقتصاد و صنعت و سازمان خصوصیسازی برای خرید سرخابیها به خودروسازان وجود دارد یا خیر؟ عنوان کرد: هیچ اصراری نیست که خودروسازان سهام این باشگاهها را بخرند و اینکه دولت، خودروسازان را مکلف به خرید سهام سرخابیها کند، چنین چیزی اصلاً صحت ندارد.
وی اضافه کرد: متقاضیان خرید سهام این دو باشگاه تا پایان وقت اداری روز بیست و هشتم اردیبهشت ماه برای ارائه پاکات مزایده فرصت دارند، بنابراین نه میدانم که چه کسانی در مزایده شرکت میکنند و نه مجاز به اعلام آن تا زمان برگزاری مزایده در روز بیست و نهم هستیم.
سبحانی از مراجعه و مذاکره چند نفر برای خرید سهام این باشگاهها خبر داد و گفت: در مذاکره قبلی چهار شرکتکننده وجود داشت و پیشبینی میشود در این دوره تعداد شرکتکنندگان بیشتر شود.
مشاور رئیس سازمان خصوصیسازی اضافه کرد: دو خریدار قبلی سهام، سپردههای خود را پس نگرفتهاند، این به معنای آن است که دو خریدار دست به نقد داریم، البته استیلآذین باید مشکل بدهی بانکی خود را حل کند.
این مقام مسئول در سازمان خصوصی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه از بین کسانی که برای خرید سهام مراجعه و مذاکره انجام دادهاند، آیا خودروسازان هم در بین آنها هستند یا خیر؟ اظهار داشت: نمیتوانیم این موضوع را اعلام کنیم و از پاسخگویی به این پرسش معذور هستیم.
سبحانی خاطر نشان کرد: مذاکرات و مراجعات برای خرید سهام هر دو باشگاه ورزشی انجام شده است.
نظر شما