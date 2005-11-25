سولانا از بازگشايي گذرگاه رفح ابراز خرسندي كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، وي در بيانيه اي اعلام كرد: بازگشايي گذرگاه رفح فرصت بزرگي است و بايد از آن به عنوان نقطه عطف مهم ياد كرد.

سولانا گفت: براي نخستين بار فلسطيني ها اداره مرزهاي خارجي را بر عهده گرفته اند. در واقع اين گام مهمي براي تشكيل دولت به حساب مي آيد.

هماهنگ كننده سياست خارجي اتحاديه اروپا همچنين در مصاحبه با راديو مونيخ نيز تاكيد كرد: بازشدن اين گذرگاه نخستين گام است اما ما اميدوار هستيم، مردم غزه به زودي بتوانند با مردم دنياي خارج نيز ارتباط برقرار كنند.

سولانا به نظارت اروپايي ها بر تردد فلسطينيان از اين گذرگاه اشاره كرد وگفت : حضور ما در رفح نشانه تعهد ماست. ما در آنجا هستيم زيرا مي خواهيم روند صلح را بازيابي نماييم. در واقع حل موضوع مناقشه هاي اسراييل و فلسطين مهمترين اولويت اروپا است.

امروز با حضور ابومازن رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين وديگر مسئولان بلندپايه اين تشكيلات ونيز نماينده اتحاديه اروپا، گذرگاه مرزي رفح با مصر پس از گذشت سه ماه از عقب نشيني رژيم صهيونيستي از منطقه نوار غزه بازگشايي شد.