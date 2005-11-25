تساوي عادلانه ترين نتيجه بود // فولاد طراوت سال گذشته را ندارد

به گزارش خبرنگار" مهر" اميرقلعه نوعي كه پس از تساوي با فولاد خوزستان درجمع خبرنگاران سخن مي گفت، با بيان اين مطلب افزود: من از نتيجه بدست آمده راضي هستم. ما موقعيتهاي خوبي براي گلزني داشتيم كه متاسفانه به گل تبديل نشد. با اين همه از اينكه توانستم ازيك بازي سخت با امتيازخارج شويم، ازعملكرد تيم رضايت دارم.

وي افزود: تيم فولاد دراين ديداربازي خوبي را ازخود به نمايش گذاشت ونشان داد كه ازتيم ما شناخت كافي دارد، هرچند من معتقدم اين تيم طراوت وشادابي فصل گذشته را ندارد.

وي درخصوص جدايي نيكبخت واحدي از استقلال وپيوستنش به يكي ازتيمهاي عربي اظهارداشت: نيكبخت ازتيم ما جدا نخواهد شد و دراين زمينه هماهنگي هاي لازم با مديريت باشگاه صورت گرفته است.

سرمربي استقلال اضافه كرد: براي تقويت خط حمله وداشتن بازيكنان جايگزين هفته آينده يك مهاجم خارجي به تيم ما اضافه مي شود و درصورتي كه ازنظرفني شرايط مورد نظر ما را داشته باشد، با او قرارداد خواهيم بست.( وي به نام وكشور اين مهاجم جديد اشاره اي نكرد.)

قلعه نوعي درپايان ازتماشاگران آباداني كه بدون كمترين حاشيه اي دراين ديدارحاضرشدند، تشكركرد.