حضور هواداران در تپه های اطراف ورزشگاه/ تشویق شدید تونی اولیویرا

به گزارش خبرنگار مهر، به دلیل ازدحام جمعیت و کمبود جا تلویزیون هایی در پیست دوچرخه سواری که در نزدیکی ورزشگاه وجود دارد گذاشته شده است و تماشاگرانی که موفق به ورود به ورزشگاه نشده اند به آن پیست می روند. پیست بیش از ورزشگاه هزار صندلی دارد که همه آنها پر شده است.

در ورزشگاه همه بازیکنان و کادر فنی به شدت تشویق می شوند ولی تشویق تونی اولیویرا از طرف هواداران خیلی شدید است.

هواداران حاضر در ورزشگاه سرود قهرمانی تراکتورسازی را می خوانند.

آماده سازی و نصب سکوی قهرمانی انجام شد.

تشویق بوندسلیگایی در ورزشگاه حاکم است، گوینده ورزشگاه اسم کوچک بازیکنان تراکتورسازی را بر زبان می آورد و تماشاگران فامیلی وی را با صدای بلند و پنج مرتبه تکرار می کنند.

همچنین در بازی امروز هواداران با کمک لیدرهای باشگاه تراکتورسازی به سبک تیم بشیکتاش ترکیه، تراکتورسازی را تشویق می کنند. ابتدا آنها اعداد یک، دو و سه را با هماهنگی خاصی می گویند و سپس با اشاره لیدر اقدام به تشویق تیم مورد علاقه خود می کنند.

سرژیک تیموریان برادر آندرانیک در جایگاه ویژه ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز قرار گرفته و منتظر شروع بازی است.