به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، شامگاه جمعه، در نشستی با حضور وزیر بهداشت، با بیان اینکه گلستان حداقل دو هزار تخت بیمارستانی کم دارد، گفت: افتتاح بیمارستان هزار تختخوابی گرگان و ۸۰۰ تختخوابی در گنبدکاووس می تواند بخشی زیادی از نیاز به بیماران گلستانی را تامین کند.

وی با تاکید بر این که باید اقدامات درمانی بر اساس اصول پیشگیرانه باشد، گفت: طرح نورآوران سلامت باقی الصالحات است و به دلیل اجرا در مناطق محروم جای خرسندی دارد.

وی اجرای این طرح در مناطق محروم استان را عاملی برای افزایش امید در این مناطق دانست و گفت: این مناطق پتانسیل زیادی دارد و باید طرح های اینچنینی با استفاده از این ظرفیت در استان تعمیم داد.

صادقلو گفت:با همت جمعی و ایثار جامعه پزشکی می توان سطح سلامت استان و کشور را ارتقا بخشید.