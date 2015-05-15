تدابیر دمشق برای جلوگیری از نابودی آثار باستانی به دست داعش

به گزارش مهر، خبرگزاری روسیا الیوم با انتشار گزارشی در مورد انهدام آثار باستانی سوریه توسط گروهک تروریستی-تکفیری «داعش» نوشت: منابع رسانه ای وابسته داعش تهدید کرده اند که همه آثار منحصر به فرد و تاریخی سوریه را از بین خواهند برد و به همین علت وزارت کشور سوریه جهت این اقدامات تروریستی تدابیر امنیتی جهت حفظ منابع تاریخی سوریه اندیشیده است.

روسیا الیوم در ادامه نوشت: منابع رسمی سوری اعلام کرده اند که نمی گذارند این آثار تاریخی توسط داعش از بین برود زیرا آنها می دانند که در عراق همه آثار تاریخی متعلق به قبل از میلاد مسیح توسط داعش از بین رفت.

در همین راستا، سازمان جهانی یونسکو از سازمان ملل درخواست کرده که برای حفظ منابع تاریخی اقدامات لازمی را اتخاذ کند.

این در حالی است که نمایندگان سازمان ملل و کشور‌های عربی برای رایزنی پیرامون راه‌ های جلوگیری از ویرانی آثار باستانی توسط گروهک داعش شاخه مصر نیز گرد‌هم آمده ‌اند. گفتنی است مدیرکل یونسکو این اقدام تروریست های تکفیری را «جنایت علیه بشریت» دانسته است.