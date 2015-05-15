  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱:۵۸

تدابیر دمشق برای جلوگیری از نابودی آثار باستانی به دست داعش

تدابیر دمشق برای جلوگیری از نابودی آثار باستانی به دست داعش

مقامات سوریه با اشاره به تهدید تروریست های داعش برای از بین بردن آثار باستانی این کشور، از تدابیر ویژه دمشق برای مقابله با این اقدامات خبر دادند.

به گزارش مهر، خبرگزاری روسیا الیوم با انتشار گزارشی در مورد انهدام آثار باستانی سوریه توسط گروهک تروریستی-تکفیری «داعش» نوشت: منابع رسانه ای وابسته داعش تهدید کرده اند که همه آثار منحصر به فرد و تاریخی سوریه را از بین خواهند برد و به همین علت وزارت کشور سوریه جهت این اقدامات تروریستی تدابیر امنیتی جهت حفظ منابع تاریخی سوریه اندیشیده است.
روسیا الیوم در ادامه نوشت: منابع رسمی سوری اعلام کرده اند که نمی گذارند این آثار تاریخی توسط داعش از بین برود زیرا آنها می دانند که در عراق همه آثار تاریخی متعلق به قبل از میلاد مسیح توسط داعش از بین رفت.
در همین راستا، سازمان جهانی یونسکو از سازمان ملل درخواست کرده که برای حفظ منابع تاریخی اقدامات لازمی را اتخاذ کند.
این در حالی است که نمایندگان سازمان ملل و کشور‌های عربی برای رایزنی پیرامون راه‌ های جلوگیری از ویرانی آثار باستانی توسط گروهک داعش شاخه مصر نیز گرد‌هم آمده ‌اند. گفتنی است مدیرکل یونسکو این اقدام تروریست های تکفیری را «جنایت علیه بشریت» دانسته است.

کد مطلب 2581625

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها